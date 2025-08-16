Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:04

Раковая клетка в панике: вот что происходит, когда в дело вступает брокколи

Брокколи – ваш щит от рака: онколог раскрыл секрет употребления

Брокколи, один из самых полезных овощей, является настоящим кладезем витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Руководитель онкоцентра, профессор Александр Серяков, рассказал о выдающихся свойствах брокколи, подчеркивая его значимость для здоровья человека и профилактики онкологических заболеваний. Это вкусный и доступный продукт, который должен быть включен в рацион каждого человека.

В брокколи содержится множество полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья. В частности, этот овощ богат кальцием, хромом, витамином С, обеспечивающим 100% дневной нормы, витамином К, составляющим 77% от суточной нормы, а также комплексом витаминов группы В, включая фолиевую кислоту, которая составляет 40% от дневной нормы. Кроме того, в брокколи присутствуют фитонутриенты, лютеин и зеаксантин, составляющие 15% от дневной нормы, что делает его одним из самых полезных продуктов для человека.

Глюкорафанин: природный "щит” для здоровья

Особое значение для здоровья человека имеет глюкорафанин — природное вещество, которое содержится в зеленых ростках брокколи. Этот компонент является основой для образования сульфорафана, обладающего уникальными свойствами.

Когда мы жуём или разжёвываем капусту брокколи, активируется фермент мирозиназа, который превращает глюкорафанин в сульфорафан, что делает брокколи особенно полезным продуктом. Этот процесс является ключом к раскрытию всех полезных свойств овоща.

Сульфорафан — фитосоединение, которое является одним из немногих природных веществ, способных целенаправленно уничтожать раковые стволовые клетки. Это вещество обладает уникальными противораковыми свойствами, что делает брокколи важным продуктом для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями.

Исследования: подавление активности раковых клеток молочной железы

Например, исследования онкологов из Центра комплексного лечения рака при Университете Мичигана показали, что сульфорафан значительно подавляет активность раковых клеток молочной железы, что является важным научным открытием.

Благодаря сульфорафану количество злокачественных стволовых клеток сокращается, а механизм их повторного деления блокируется, что крайне важно для предотвращения рецидивов у онкобольных, что является одним из ключевых факторов эффективности брокколи.

Кроме того, сульфорафан проявляет свою эффективность против рака простаты, шейки матки и яичников, подчеркнул доктор медицинских наук, что делает брокколи важным продуктом для профилактики различных видов онкологических заболеваний.

Рекомендации по употреблению: как получить максимальную пользу

Для получения максимальной пользы от брокколи рекомендуется употреблять ее в свежем виде или подвергать минимальной термической обработке, чтобы сохранить все полезные вещества.

Брокколи можно тушить, варить или готовить на пару, что позволяет сохранить большую часть витаминов и микроэлементов.

Сочетание брокколи с другими полезными продуктами, такими как чеснок и куркума, может усилить ее противораковые свойства.

Интересные факты о брокколи:

Брокколи относится к семейству крестоцветных.
Брокколи была выведена в Италии во времена Римской империи.
Существует несколько разновидностей брокколи, отличающихся по цвету и форме.
Брокколи содержит больше витамина C, чем апельсины.

Брокколи — это не только вкусный, но и очень полезный овощ, который является настоящим природным "щитом” для здоровья. Включение брокколи в свой рацион — это важный шаг на пути к профилактике онкологических заболеваний и поддержанию общего здоровья.

