Вкусный овощ стал смертельной ловушкой — в Италии массово изымают продукцию

Две трагические смерти и десятки госпитализаций потрясли Италию. Причиной стал овощ, который обычно ассоциируется со здоровым питанием — брокколи. Власти страны объявили срочный отзыв продукции, чтобы предотвратить новые жертвы.

Опасные партии и срочный отзыв

Министерство здравоохранения Италии распорядилось изъять четыре партии неаполитанской брокколи из-за возможного заражения ботулотоксином. Опасная продукция — килограммовые банки, произведённые на заводе в Скафати, провинция Салерно. Реализовывалась она под марками Bel Sapore и Vittoria.

Под отзыв попали:

Bel Sapore — партии 060325 (срок годности до 6 марта 2028 года) и 280325 (до 28 марта 2028 года);

Vittoria — партии 280325 (до 28 марта 2028 года) и 290425 (до 29 апреля 2028 года).

Во всех случаях речь идёт о банках весом 1 кг, которые в основном закупали рестораны и уличные торговые точки. Власти настоятельно призывают немедленно отказаться от употребления и вернуть продукт по месту покупки.

Жертвы и масштаб отравления

Вспышка ботулизма в городе Диаманте стала самой громкой за последние недели. Жертвами стали 52-летний художник и музыкант Луиджи Ди Сарно, а также 45-летняя Тамара Д'Акунто. Оба ели сэндвичи с брокколи и колбасой в передвижной закусочной на набережной.

Помимо них, ещё около десятка человек, в том числе две женщины сорока лет и две 17-летние девушки, обращались за медицинской помощью после покупки еды в том же киоске. На момент понедельника в больнице находились 15 человек, пятеро из них — в реанимации.

Следствие и меры безопасности

Прокуратура города Паола распорядилась изъять банки с брокколи и закрыть киоск, где покупали продукты погибшие. Полиция также проверяет частную клинику, куда обращалась одна из пострадавших, но дважды была отправлена домой с жалобами на тошноту.

Итальянские власти подчёркивают: любые подозрительные партии необходимо немедленно изымать из оборота, чтобы избежать новых трагедий.