Возвращение, которого никто не ждал: Ривз и Уинтер снова вместе, но уже в театре

Сегодня Бродвей переживает один из самых необычных и долгожданных премьерных вечеров. На сцену вышла новая версия легендарной пьесы Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо", и главными действующими лицами стали Киану Ривз и Алекс Уинтер. Для обоих актёров это не только возвращение к совместной работе после кинокомедий о Билле и Теде, но и важный шаг в мир театра.

Пьеса, которая перевернула театр

"В ожидании Годо" давно считается одним из ключевых произведений ХХ века. Сам Беккет называл её трагикомедией абсурда, а критики определяли как пьесу о "ничем и обо всём одновременно". Два главных героя — Владимир и Эстрагон — проводят всё действие, ожидая таинственного Годо, который так и не появляется. Зрители наблюдают за их диалогами, сомнениями, смешными и трогательными моментами, за их попытками придать смысл ожиданию.

""В ожидании Годо" — величайшая пьеса из когда-либо написанных ни о чем. Ни о чем и обо всем. Но в основном ни о чем. Серьезно, ничего не происходит", — говорится в аннотации постановки.

С момента первой постановки в 1953 году пьеса стала символом театра абсурда. Она вдохновляла режиссёров по всему миру и продолжает оставаться актуальной, ведь её вопросы о поиске смысла и бесконечном ожидании до сих пор находят отклик у зрителей.

Почему именно Ривз и Уинтер

Выбор актёров для новой бродвейской версии вызвал живой интерес. Киану Ривз давно известен своими разноплановыми ролями в кино, но к театральной сцене он обращается редко. Для поклонников его появление в такой постановке стало настоящим сюрпризом. Его партнёр Алекс Уинтер, с которым он прославился в дуэте "Билл и Тед", тоже редко выходит на подмостки. Однако их дружба и давнее творческое сотрудничество делают эту работу особенно органичной.

Зрителям обещают увидеть не просто исполнение классической пьесы, а живое взаимодействие двух актёров, хорошо знающих и понимающих друг друга. Этот союз способен придать истории новое звучание, смешать трагизм с лёгкостью и юмором.

Режиссёр с характером

Автором постановки стал британский режиссёр Джейми Ллойд. Его имя уже несколько лет ассоциируется с современным прочтением классики. Он прославился тем, что привлекает к своим проектам звёзд первой величины и при этом создаёт смелые интерпретации.

В его портфолио — "Доктор Фауст" с Китом Харрингтоном, "Предательство" с Томом Хиддлстоном, "Три дня дождя" с Джеймсом Макэвоем. А в 2024 году его "Бульвар Сансет" по мотивам голливудского фильма 1950 года завоевал премию "Тони" в категории "Лучший возрожденный мюзикл".