Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Киану Ривз
Киану Ривз
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:03

Возвращение, которого никто не ждал: Ривз и Уинтер снова вместе, но уже в театре

Киану Ривз и Алекс Уинтер сыграли в новой бродвейской постановке "В ожидании Годо"

Сегодня Бродвей переживает один из самых необычных и долгожданных премьерных вечеров. На сцену вышла новая версия легендарной пьесы Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо", и главными действующими лицами стали Киану Ривз и Алекс Уинтер. Для обоих актёров это не только возвращение к совместной работе после кинокомедий о Билле и Теде, но и важный шаг в мир театра.

Пьеса, которая перевернула театр

"В ожидании Годо" давно считается одним из ключевых произведений ХХ века. Сам Беккет называл её трагикомедией абсурда, а критики определяли как пьесу о "ничем и обо всём одновременно". Два главных героя — Владимир и Эстрагон — проводят всё действие, ожидая таинственного Годо, который так и не появляется. Зрители наблюдают за их диалогами, сомнениями, смешными и трогательными моментами, за их попытками придать смысл ожиданию.

""В ожидании Годо" — величайшая пьеса из когда-либо написанных ни о чем. Ни о чем и обо всем. Но в основном ни о чем. Серьезно, ничего не происходит", — говорится в аннотации постановки.

С момента первой постановки в 1953 году пьеса стала символом театра абсурда. Она вдохновляла режиссёров по всему миру и продолжает оставаться актуальной, ведь её вопросы о поиске смысла и бесконечном ожидании до сих пор находят отклик у зрителей.

Почему именно Ривз и Уинтер

Выбор актёров для новой бродвейской версии вызвал живой интерес. Киану Ривз давно известен своими разноплановыми ролями в кино, но к театральной сцене он обращается редко. Для поклонников его появление в такой постановке стало настоящим сюрпризом. Его партнёр Алекс Уинтер, с которым он прославился в дуэте "Билл и Тед", тоже редко выходит на подмостки. Однако их дружба и давнее творческое сотрудничество делают эту работу особенно органичной.

Зрителям обещают увидеть не просто исполнение классической пьесы, а живое взаимодействие двух актёров, хорошо знающих и понимающих друг друга. Этот союз способен придать истории новое звучание, смешать трагизм с лёгкостью и юмором.

Режиссёр с характером

Автором постановки стал британский режиссёр Джейми Ллойд. Его имя уже несколько лет ассоциируется с современным прочтением классики. Он прославился тем, что привлекает к своим проектам звёзд первой величины и при этом создаёт смелые интерпретации.

В его портфолио — "Доктор Фауст" с Китом Харрингтоном, "Предательство" с Томом Хиддлстоном, "Три дня дождя" с Джеймсом Макэвоем. А в 2024 году его "Бульвар Сансет" по мотивам голливудского фильма 1950 года завоевал премию "Тони" в категории "Лучший возрожденный мюзикл".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сергей Безруков рассказал, как в Японии его приняли за балетного артиста сегодня в 6:27

Когда кино и жизнь перепутались: как Безрукова в Японии приняли за кумира сцены

В Японии Сергея Безрукова перепутали с героем фильма-балетным артистом. История обернулась неожиданным признанием и особым вниманием публики.

Читать полностью » Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество сегодня в 5:22

Музыка без возраста: как бард 80-х вдохновил звезду TikTok-поколения

Niletto рассказал, как песни Александра Розенбаума вдохновляют его на творчество и побуждают искать новые музыкальные решения.

Читать полностью » Певец Ваня Дмитриенко назвал главные сегодня в 4:17

Красные флажки Дмитриенко: что певец считает предательством в любви

19-летний певец Ваня Дмитриенко составил рейтинг запретных для него поступков в отношениях. Его возлюбленная Анна Пересильд отреагировала с юмором.

Читать полностью » Тина Канделаки сравнила эффект косметологии и пластической операции сегодня в 3:11

Тина Канделаки раскрыла цену красоты — и это не пластика

Тина Канделаки поделилась мнением о том, почему уход за собой не всегда может заменить хирургию и во что на самом деле обходится молодость.

Читать полностью » Лиам Хемсворт и модель Габриэлла Брукс объявили о помолвке сегодня в 2:06

После Майли — тишина, а теперь кольцо: как Лиам снова поверил в любовь

Лиам Хемсворт сделал предложение Габриэлле Брукс. Как пара прошла путь от скрытного романа до помолвки и чем этот союз отличается от брака с Майли Сайрус?

Читать полностью » Участник драки с Фёдором Смоловым сообщил, что ждёт вызова на допрос сегодня в 1:04

Уголовное дело против Смолова: пострадавшие ждут первого шага полиции

Футболист Федор Смолов оказался в центре громкого скандала после драки в московском кафе. Что известно о деле и чем оно может обернуться?

Читать полностью » Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж сегодня в 0:49

Штамп в паспорте больше не нужен: неожиданный выбор Ларисы Долиной

Лариса Долина откровенно рассказала, почему больше не хочет замуж, и объяснила, что для неё значит любовь и поддержка близких.

Читать полностью » Том Холланд пошутил о частой замене костюма Человека-паука на съёмках вчера в 23:53

Костюм на замену, как носки: Том Холланд пошутил о трудностях супергеройской жизни

Том Холланд рассказал с юмором о частой замене костюма Человека-паука. Почему это важно для съемок и что ждет зрителей в новом фильме?

Читать полностью »

Новости
Наука

Численная теория относительности: как моделируют первые 0.0001 секунды после Большого взрыва
Еда

Сырные шарики с яйцом и панировкой в масле сохраняют форму и тают во рту
Питомцы

Уход за псевдоморским аквариумом: основные правила по данным специалистов
Туризм

Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей
Еда

Свиной рулет в луковой шелухе сохраняет питательные свойства и улучшает внешний вид блюда
Авто и мото

В Москве на треть снизилось число ДТП с пьяными водителями — данные Госавтоинспекции
Еда

Диетологи: паста из макрели и творога содержит омега-3 и кальций
Технологии

Писатели подали иск против Apple из-за использования книг для обучения ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet