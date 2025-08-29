Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Иллюзия стройности: один приём меняет восприятие фигуры

Врачи объяснили, почему похудение не меняет форму плеч

Большинство людей уверены, что с помощью тренировок и питания можно скорректировать любую часть тела — будь то живот, руки или ноги. Но с плечами ситуация иная: их ширина в первую очередь определяется генетикой. Если вы не страдаете от лишнего веса и не накачивали дельтовидные мышцы годами, то уменьшить плечи заметно практически невозможно. Даже при похудении пропорции фигуры сохраняются: тело уменьшается равномерно, а V-образный силуэт остаётся.

Тем не менее, существуют способы визуально смягчить линию плеч. Важную роль играет не только грамотный подбор одежды, но и корректировка тренировочной программы.

Нельзя "сжечь" жир только на плечах

Идея точечной проработки проблемной зоны — миф. Нельзя уменьшить живот только скручиваниями или бёдра — приседаниями. Жир уходит по всему телу в зависимости от особенностей обмена веществ и наследственности.

Научные данные это подтверждают. В исследовании, опубликованном в Journal of Strength and Conditioning Research в 2013 году, участники делали до тысячи жимов ногой трижды в неделю на протяжении 12 недель. Но жировая прослойка на тренируемой ноге не стала меньше, чем на другой.

Поэтому избавиться от жира именно в области плеч невозможно — организм сам решает, откуда его брать.

Уменьшаем нагрузку на плечи

Ширину плеч формируют кости, связки и мышцы. Если плечи кажутся слишком массивными из-за развитых дельтовидных, стоит пересмотреть тренировки.

Упражнения вроде жимов штанги, разводок гантелей или отжиманий делают плечи визуально шире. Если уменьшить вес, количество подходов и частоту проработки дельт, мышцы постепенно уменьшатся в объёме.

При этом полностью отказываться от упражнений на верх тела нельзя — для здоровья важно равномерное развитие всех крупных мышечных групп, включая грудь, спину и плечи.

Ставим акцент на ноги и ягодицы

Фигура типа "перевёрнутый треугольник" — это не приговор. Чтобы сбалансировать силуэт, нужно развивать нижнюю часть тела. Приседания, становая тяга и выпады помогут укрепить ноги и ягодицы, создавая гармоничные пропорции.

Приседания с собственным весом или гантелями развивают квадрицепсы и ягодицы.
Становая тяга укрепляет бёдра и поясницу.
Выпады помогают проработать ягодицы и улучшить баланс.

Когда низ становится более объёмным и рельефным, плечи перестают казаться доминирующими.

Похудение как способ уменьшить объём

Хотя кости изменить нельзя, в области плеч всё же есть слой подкожного жира. Снижая общий процент жира в организме, можно добиться более изящного силуэта.

Для этого важно соблюдать умеренный дефицит калорий — около 500-1000 ккал в день. Такой режим позволяет терять по 0,5-1 кг в неделю, что считается безопасным темпом.

Основные принципы:
• исключить сладкие газировки и белый хлеб,
• делать ставку на овощи, цельные злаки, нежирное мясо и рыбу,
• выбирать полезные перекусы — йогурт, фрукты, орехи.

Кардиотренировки в сочетании с силовыми упражнениями ускоряют процесс.

Сузить плечи упражнениями невозможно, так как на их ширину влияет в основном генетика и строение костей. Но можно скорректировать образ за счёт снижения веса, отказа от чрезмерных нагрузок на дельтовидные мышцы и акцента на развитии нижней части тела. Это не только создаёт иллюзию более узких плеч, но и делает фигуру гармоничной и сильной.

