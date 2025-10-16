Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:01

Нож, спальня и молчание: Федерлайн выставил Бритни монстром, но певица не простила

Бритни Спирс назвала мемуары бывшего мужа попыткой заработать на её имени

Вскоре после того, как газета The New York Times опубликовала фрагмент мемуаров Кевина Федерлайна, бывшего мужа Бритни Спирс, вокруг их отношений снова вспыхнул скандал. Танцор и отец двоих сыновей певицы обвинил её в неуравновешенном поведении, но артистка решительно отвергла все его утверждения, назвав их попыткой заработать на её имени.

Что написал Федерлайн

В книге, получившей название "Ты думал, что знаешь", Федерлайн вспоминает о браке с поп-звездой и утверждает, что видел, как Бритни якобы заходила в спальню к детям с ножом в руках и молча стояла у кровати. По словам танцора, подобные эпизоды вызывали у него страх за безопасность сыновей. Мемуары выйдут в продажу 21 октября и уже вызвали широкий общественный резонанс.

Ответ Бритни

Бритни Спирс не стала молчать и опубликовала эмоциональное заявление.

"Это просто способ заработать деньги, а страдаю в итоге только я. Я всегда буду любить своих детей, но если вы действительно меня знаете, то не будете верить сплетням о моем психическом состоянии", — написала певица.

По словам артистки, за последние годы она старалась жить спокойно, вдали от публичных конфликтов. Однако постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа, как она отметила, превратил её жизнь в испытание.

"Я всегда молила лишь о спокойной жизни со своими сыновьями. Хотела, чтобы они стали частью моей жизни. К сожалению, они росли в атмосфере неуважения ко мне со стороны отца", — добавила Спирс.

История отношений

Бритни и Кевин поженились в 2004 году, а уже через три года расстались. Их союз стал одним из самых обсуждаемых браков начала 2000-х: молодой танцор и мировая суперзвезда, постоянно под прицелом прессы. В браке родились двое сыновей — Джейден Джеймс и Шон Престон, которым сейчас 19 и 20 лет. После развода дети остались жить с отцом, а отношения между бывшими супругами становились всё напряжённее.

"С меня хватит": эмоции певицы

Спирс призналась, что устала от того, как её прошлое постоянно становится поводом для обсуждений.

"Я довольно умная женщина, которая последние годы старалась жить тихой личной жизнью. Я говорю об этом, потому что с меня хватит — любая настоящая женщина поступила бы так же", — подчеркнула певица.

По словам Бритни, она давно смирилась с тем, что общество видит её сквозь призму старых заголовков, но считает несправедливым, что её вновь изображают нестабильной. "Мне больно, когда моё материнство ставят под сомнение", — призналась артистка.

Семейный конфликт и дети

Федерлайн ранее заявлял, что его сыновья не хотят общаться с матерью из-за её эксцентричного поведения. Однако Бритни утверждает, что ситуация совсем иная: за последние пять лет один из сыновей виделся с ней всего несколько раз. Певица подчеркивает, что не собирается навязываться, но готова к диалогу, когда дети сами будут к нему готовы.

Путь к самопознанию

После завершения опеки в 2021 году Бритни начала новый этап жизни. Она вернулась к музыке, стала активнее делиться своими мыслями в соцсетях и выпустила откровенные мемуары The Woman in Me, где рассказала о трудностях славы, контроле семьи и внутренней борьбе за независимость.

Её книга, вышедшая в октябре 2023 года, стала бестселлером и впервые позволила услышать голос певицы без посредников. Она открыто говорила о боли, но и о силе, с которой удалось пережить испытания.

"А что если…": смогут ли они помириться

Поклонники задаются вопросом, возможен ли когда-нибудь мир между Бритни и Кевином. Несмотря на громкие обвинения, певица, по словам близких, всё ещё надеется восстановить отношения с сыновьями и оставить прошлое позади. Но для этого нужно, чтобы обе стороны захотели прекратить взаимные атаки.

Мифы и правда

• Миф: Бритни Спирс потеряла контроль над собой.
Правда: певица проходит терапию и живёт самостоятельно после снятия опеки, стараясь восстановить эмоциональное равновесие.

• Миф: её отношения с детьми разрушены окончательно.
Правда: контакт редкий, но связь не утрачена — Спирс выражает готовность к общению.

• Миф: Федерлайн лишь защищает детей.
Правда: его мемуары вызывают сомнения даже среди поклонников, которые считают, что он воспользовался моментом для пиара.

Интересные факты

  1. Бритни Спирс продала более 150 миллионов записей по всему миру и считается одной из самых успешных певиц XXI века.

  2. Её клип …Baby One More Time признан одним из самых влиятельных музыкальных видео всех времён.

  3. Несмотря на долгие годы ограничений, Бритни сохранила авторские права на большинство своих хитов.

FAQ

Как называется книга Кевина Федерлайна?
Она выйдет под названием "Ты думал, что знаешь" и должна появиться в продаже 21 октября.

Что говорит Бритни о мемуарах бывшего мужа?
Она утверждает, что они полны вымышленных эпизодов и созданы ради денег и внимания.

Можно ли ожидать новый альбом от певицы?
По слухам, Бритни снова сотрудничает с продюсерами из команды Blackout и рассматривает возможность записи нового материала.

