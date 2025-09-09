Грязь и собачьи отходы в особняке Бритни Спирс: что скрывается за этим беспорядком

Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания — на этот раз поводом стала не музыка и не громкие заявления, а состояние её дома. Недавние публикации певицы в соцсетях вызвали бурную реакцию поклонников: на кадрах можно заметить беспорядок и явные следы антисанитарии. Многие фанаты всерьёз обеспокоены не только бытом звезды, но и её психическим здоровьем.

Тревожные кадры из соцсетей

На видео, которые 43-летняя артистка разместила в интернете, в доме видны мусор, грязь и даже отходы жизнедеятельности её собаки. Для многих поклонников это стало сигналом, что певица вновь переживает непростые времена. В комментариях под публикациями пользователи открыто писали о своём волнении, предполагая, что за внешним хаосом скрывается обострение её психических проблем.

Реакция близких и друзей

Инсайдеры утверждают, что переживания фанатов не беспочвенны. Люди из окружения Бритни также не скрывают тревоги за её текущее состояние. Один из источников отметил.

"У неё дома беспорядок. Она не убирает за собаками, у неё нет уборщицы, которая бы делала уборку каждый день, и она просто не ведет себя так, как ведет себя взрослая", — сказал инсайдер из окружения певицы.

Другой источник добавил.

"У неё сейчас приступ, и мы увидим, как она с этим сражается, как она это делала на протяжении многих лет", — рассказал инсайдер изданию Daily Mail.

Эти слова лишь усилили беспокойство фанатов, ведь они напоминают о прошлых кризисах в жизни артистки.

Тяжёлое прошлое певицы

История психических проблем Бритни Спирс уходит корнями в 2000-е. В 2008 году певица пережила громкий нервный срыв, который привёл к установлению опекунства со стороны её отца. Более десяти лет она находилась под полным контролем семьи: решения о её жизни, финансах и карьере принимались без её согласия.

Только в 2021 году звезда смогла добиться освобождения от опеки. Этот процесс сопровождался масштабной общественной кампанией под хэштегом #FreeBritney, которая привлекла внимание миллионов людей по всему миру. После снятия ограничений певица открыто обвиняла родственников в издевательствах и манипуляциях.