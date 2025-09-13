Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бритни Спирс
Бритни Спирс
© commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:33

Битва бывших: что не поделили экс-мужья Бритни Спирс

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал замечания Сэма Асгари о своей книге

Жизнь поп-дивы Бритни Спирс уже давно стала темой для громких заголовков, а её личные отношения нередко обсуждаются не меньше, чем творчество. На этот раз в центре внимания оказались двое её бывших мужей — танцор Кевин Федерлайн и фитнес-тренер Сэм Асгари. Поводом для перепалки стала новая книга Федерлайна и его взгляд на роль отца.

Что стало причиной конфликта

Кевин Федерлайн недавно анонсировал выход мемуаров под названием "Ты думал, что знаешь". По его словам, в книге он намерен рассказать о семейной жизни с Бритни Спирс и о том, как справлялся с ролью отца после развода.

Сэм Асгари, бывший супруг певицы и её последний официальный партнёр, не удержался от комментария. В разговоре с журналистами он язвительно заметил, что мемуары Федерлайна, скорее всего, окажутся "мануалом профессионального папаши".

Эта реплика мгновенно разошлась по СМИ. В ответ на подкол тренера Федерлайн заявил, что гордится своей ролью и считает себя именно таким — "профессиональным отцом".

Как ответил Федерлайн

Не ограничившись общими словами, танцор подчеркнул, что именно воспитание детей стало главным делом его жизни. Он отметил, что многие мужчины должны стремиться к тому, чтобы быть хорошими отцами, даже если карьера уходит на второй план.

"Я горжусь быть профессиональным отцом", — сказал танцор Кевин Федерлайн.

Он также добавил, что решение переехать вместе с детьми на Гавайи стало для него самым верным шагом. Спокойная жизнь вдали от Лос-Анджелеса позволила ему уделять сыновьям максимум внимания.

Контекст: опека над детьми

Напомним, ещё в 2008 году Кевин Федерлайн добился полной юридической и физической опеки над сыновьями от Бритни — Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом. С тех пор именно он несёт основную ответственность за их воспитание и образование.

Влияние переезда на жизнь семьи

Переезд на Гавайи стал важной вехой. По словам Федерлайна, это помогло детям вырасти в более спокойной обстановке, вдали от излишнего внимания папарацци. Местные школы, занятия спортом и океан — всё это, по его словам, положительно сказалось на развитии сыновей.

Асгари, в отличие от него, детей пока не имеет, что и стало объектом иронии в ответах танцора.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

