© commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:27

Кто на самом деле жил за счёт кого: бывший муж Бритни Спирс раскрыл правду об алиментах от звезды

Кевин Федерлайн сообщил, что получал от Бритни Спирс 20 тысяч долларов алиментов в месяц

После выхода мемуаров Кевина Федерлайна — бывшего супруга 43-летней Бритни Спирс — в СМИ всплыли новые детали их бракоразводного процесса и финансовых договорённостей. В книге, вызвавшей бурную реакцию фанатов певицы, Федерлайн подробно рассказал, какие алименты он получал от Бритни и как расходовал эти средства.

Алименты и условия развода

После развода, состоявшегося в 2007 году, суд постановил, что Бритни должна выплачивать Кевину по 20 тысяч долларов ежемесячно на содержание их двоих сыновей — Шона Престона и Джейдена Джеймса. Кроме того, бывший танцор получал дополнительные 20 тысяч долларов в месяц в течение полутора лет — половины срока их брака, который длился три года. Эти выплаты считались компенсацией и должны были помочь Федерлайну адаптироваться к новой жизни.

"Почти все деньги ушли на аренду, транспорт, безопасность, уход за детьми и другие траты, которые необходимы для двух детей", — отметил Федерлайн.

Бывший муж певицы добавил, что их брачный договор был "довольно стандартным" и не предусматривал особых условий. При этом он признался, что поначалу считал документ формальностью, но позже понял, насколько он важен.

"Я не был бездельником"

В книге Кевин подчеркнул, что никогда не жил за счёт Бритни и не считал себя иждивенцем.

"Я пахал и вкладывался. И не был бездельником, который просто ждал денег", — заявил он.

Федерлайн рассказал, что занимался детьми, пока Бритни восстанавливалась после нервных срывов и судебных процессов. После того как певицу признали недееспособной, суд передал опеку над детьми именно ему. Он утверждает, что старался дать им нормальное детство, несмотря на давление со стороны общественности и СМИ.

Конфликт вокруг мемуаров

Новые мемуары Кевина вызвали шквал критики со стороны поклонников Бритни. Многие посчитали, что книга написана ради денег и пиара на фоне возросшего интереса к певице после окончания её опеки.

Сама Спирс резко отреагировала на обвинения бывшего мужа.

"Всё, что он написал обо мне, — это ложь", — заявила певица.

Бритни утверждает, что Кевин преувеличил и исказил события, чтобы привлечь внимание к себе. По её словам, подобные публикации болезненно отражаются на её психическом состоянии.

Поддержка и критика

Мемуары Федерлайна не нашли понимания даже среди других бывших партнёров Бритни. Актёр и фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым певица развелась в 2023 году, тоже выразил сомнение в мотивах Кевина. По мнению Асгари, Федерлайн пытается использовать имя Спирс ради выгоды и внимания.

В соцсетях поклонники певицы активно обсуждают тему: кто из них говорит правду — бывший муж или сама Бритни. Многие напомнили, что певица долгие годы находилась под контролем отца и лишь недавно начала самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

Жизнь после опеки

После освобождения от опеки в 2021 году Бритни попыталась начать новую жизнь. Она активно ведёт соцсети, делится видео и танцами, но часть её публикаций вызывает тревогу у фанатов. На одном из видео певица появилась с ножами в руках, объяснив, что это часть танцевального номера, однако многие восприняли это как сигнал о нестабильности.

Поклонники разделились: одни считают, что Бритни наконец обрела свободу и выражает себя как хочет, другие полагают, что певице всё же требуется поддержка специалистов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отсутствие ясного понимания финансовых обязательств при разводе.

  • Последствие: споры, обвинения в корысти и эмоциональные конфликты.

  • Альтернатива: заранее прописывать финансовые условия брака, включая опеку и алименты, с помощью юриста.

А что если Бритни снова выйдет замуж?

Юристы отмечают, что новый брак певицы может повлиять на её финансовые обязательства и имидж. При повторном браке вопрос алиментов может быть пересмотрен, если изменится уровень доходов или образ жизни сторон. Однако, судя по опыту Спирс, теперь она вряд ли подпишет брачный договор, не прочитав его внимательно.

Интересные факты

  1. Бритни и Кевин познакомились на съёмках клипа в 2004 году — роман развивался стремительно.

  2. Их свадьба была тайной: о ней не знали даже родственники певицы.

  3. После развода Бритни записала песню Piece of Me, в которой отразила отношение к своей жизни под прицелом СМИ.

FAQ

Сколько длился брак Бритни Спирс и Кевина Федерлайна?
Около трёх лет — с 2004 по 2007 год.

Кому досталась опека над детьми?
Суд передал опеку Кевину Федерлайну после признания Бритни недееспособной.

Продолжаются ли выплаты сегодня?
Нет, алиментные обязательства завершились после совершеннолетия сыновей.

Что побудило Кевина написать мемуары?
По его словам, желание рассказать свою версию, но фанаты уверены, что это попытка заработать.

Как Бритни реагирует на публикации о себе?
Певица считает, что подобные истории мешают ей двигаться дальше и портят отношения с детьми.

