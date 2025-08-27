Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:56

Три года тишины: Бритни Спирс раскрыла самую тяжелую тайну своей жизни

Бритни Спирс назвала годы без сыновей самым тяжёлым периодом жизни

Три года без детей — именно этот период Бритни Спирс назвала самым тяжелым в своей жизни. Певица впервые так откровенно рассказала о своей боли и призналась: даже брак, который казался важным шагом, на самом деле был лишь способом убежать от реальности.

Исповедь в блоге

43-летняя Бритни Спирс опубликовала эмоциональное сообщение в своем блоге, где поделилась личными переживаниями. В нем она прямо сказала о том, что отсутствие рядом двух сыновей стало испытанием, которое сломало ее внутренне.

"Мы просто люди, настолько хрупкие и человечные, что самыми тяжелыми годами в моей жизни были три года, когда моих двух сыновей не было рядом", — заявила певица.

По ее словам, именно в тот период ей запретили звонить детям и даже переписываться с ними. Это стало настоящим ударом: Бритни признается, что справлялась лишь с помощью отрицания и бесконечных слез.

Брак как иллюзия

Отдельное место в признании артистки заняла тема ее брака с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Звезда откровенно написала, что их свадьба, а затем и совместная жизнь были своеобразным "бегством" от одиночества и боли.

"Я лишилась возможности звонить и писать сообщения, и я помню, что в то время я была в шоке и помню, что моим секретом выживания было отрицание и много слез. Странно, что мы с Сэмом были женаты, но это было похоже на фальшивое отвлечение, которое помогало мне справиться с этим", — отметила Бритни Спирс.

Напомним, что Бритни и Сэм поженились летом 2022 года, но уже в августе 2023-го в СМИ появилась новость об их разводе.

Отношения с детьми

У певицы двое сыновей — Шон Престон и Джейден Джеймс, которых она родила в браке с танцором Кевином Федерлайном. Именно с ними Бритни не могла общаться три долгих года.

