В английском городе Саутпорт произошли масштабные беспорядки, вызванные трагическим инцидентом с нападением на детей. По информации службы скорой помощи Северо-Западной Англии, в результате столкновений пострадало около четырех десятков стражей порядка.

Ранее правоохранительные органы графства Мерсисайд сообщали о меньшем количестве пострадавших полицейских. Зачинщики беспорядков атаковали сотрудников полиции различными предметами, включая стеклянные бутылки, мусорные контейнеры и кирпичи, а также подожгли несколько автомобилей. Предполагается, что беспорядки были организованы приверженцами ультраправой организации "Лига английской обороны".

Медицинская служба уточнила, что всего была оказана помощь 39 пострадавшим, все из которых являлись сотрудниками полиции. Более двух десятков человек были госпитализированы, остальным оказали помощь на месте происшествия.

Ранее полиция графства Мерсисайд проинформировала о нападении с применением холодного оружия в Саутпорте. Правоохранители задержали несовершеннолетнего подозреваемого для проведения допроса. Полиция подчеркнула, что данный инцидент не рассматривается как террористический акт. По предварительным данным, нападение произошло во время детских танцевальных занятий, посвященных творчеству американской певицы Тейлор Свифт.

Фото: From Wikimedia Commons/ https://www.flickr.com/photos/lionheartphotography/ (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license )