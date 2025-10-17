Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikipediа by UltraTech66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:59

Электрический шквал накрыл Британию: рекордные продажи электромобилей бьют все прогнозы

Продажи новых автомобилей в Великобритании выросли на 13,7% в сентябре 2025 года

Британский автомобильный рынок переживает заметное оживление после нескольких месяцев стагнации. Сентябрь 2025 года показал рост продаж новых автомобилей на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего было реализовано 312 891 автомобиль, что стало лучшим показателем с 2020 года. С начала года рынок увеличился на 4,2%, что говорит о постепенном восстановлении интереса к новым моделям.

Электромобили ведут рынок

Главным драйвером роста остаются электромобили. В сентябре было продано 72 779 электрокаров, что составляет 23,2% от общего объема и стало рекордным результатом для этого месяца. Продажи выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Увеличение спроса связано с расширением сети зарядных станций и разнообразием моделей в разных ценовых категориях.

Традиционные автомобили остаются востребованными

Бензиновые машины тоже показали положительную динамику, увеличившись на 2,4% и достигнув 141 310 проданных единиц. Несмотря на это, их доля на рынке постепенно снижается. Этот тренд отражает изменения предпочтений британских автолюбителей: всё больше людей выбирают экологичные технологии, отдавая предпочтение электромобилям.

Лидеры и аутсайдеры брендов

В рейтинге марок Volkswagen сохраняет лидерство уже 28 месяцев подряд с результатом 25 321 проданный автомобиль. Kia вернулась на второе место, демонстрируя стабильный рост. BMW впечатляет динамикой — +40,7%, показывая высокую эффективность своих маркетинговых стратегий и привлекательность модельного ряда.

"Мы видим, что интерес к премиальным и инновационным брендам растет, и это отражает новые тенденции на рынке", — отметил аналитик автомобильного рынка Джеймс Харрисон.

Среди проигравших — Mercedes-Benz, который потерял 13,4% продаж. Китайские бренды продолжают укреплять позиции: MG и Jaecoo наращивают присутствие, а BYD впервые вошел в топ-20 с рекордным ростом.

Топ-10 моделей

В сегменте моделей лидерство удерживает Kia Sportage с 9 455 проданными автомобилями. За ней следует Ford Puma, который остаётся популярным с начала года. Nissan Qashqai постепенно возвращает свои позиции, а Jaecoo 7 стала первой китайской моделью, занявшей четвёртое место в британском топ-10. BYD Seal U дебютировал в десятке лучших, подчеркивая растущее влияние азиатских производителей.

Сравнение продаж ключевых моделей

Модель Продажи в сентябре 2025 Изменение к прошлому году
Kia Sportage 9 455 +15%
Ford Puma 8 732 +5%
Nissan Qashqai 7 890 +8%
Jaecoo 7 7 105 +120%
BYD Seal U 6 980 +100%

Советы автолюбителям

  1. Если вы планируете покупку электромобиля, обратите внимание на модели с хорошей автономностью и развитой сетью зарядных станций.

  2. Для городских условий подойдут компактные кроссоверы вроде Kia Sportage или Ford Puma — удобные и экономичные.

  3. При выборе премиум-бренда оценивайте сервисное обслуживание и гарантийные условия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка старого бензинового авто с высоким пробегом → рост расходов на обслуживание → альтернатива: новый электромобиль с гарантией.

  • Игнорирование уровня зарядной инфраструктуры → риск неудобства при поездках → альтернатива: планирование маршрута с проверкой зарядных станций.

  • Ставка только на популярные бренды → переплата и узкий выбор → альтернатива: рассмотреть новые китайские модели с выгодными характеристиками.

А что если…

Если тренд на электромобили продолжится, рынок Великобритании к 2030 году может почти полностью перейти на электрические и гибридные модели, а традиционные бензиновые автомобили будут постепенно уходить из массового сегмента.

Плюсы и минусы электромобилей

Плюсы Минусы
Экологичность Более высокая цена
Низкие эксплуатационные расходы Ограниченная инфраструктура в некоторых районах
Тишина и комфорт при езде Длительное время зарядки
Доступ к льготам и субсидиям Снижение дальности зимой

FAQ

Как выбрать электромобиль для города?
Выбирайте модели с достаточной автономностью и компактными размерами для парковки.

Сколько стоит зарядка электромобиля дома?
Средняя стоимость зависит от тарифа на электроэнергию, в среднем это около 5-10 фунтов за полную зарядку.

Что лучше для длительных поездок — электромобиль или гибрид?
Для длительных маршрутов гибриды могут быть более удобными из-за меньшей зависимости от зарядных станций.

Мифы и правда

  1. Миф: электромобили слишком дорогие.
    Правда: субсидии и снижение стоимости батарей делают их доступными в разных ценовых сегментах.

  2. Миф: зарядка занимает слишком много времени.
    Правда: быстрое развитие зарядной инфраструктуры сокращает время зарядки до 15-30 минут на 80%.

  3. Миф: электромобили менее надёжны.
    Правда: современные модели проходят жёсткие тесты и имеют длительные гарантии.

Интересные факты

  1. С начала 2025 года продажи электромобилей в Великобритании увеличились на треть.

  2. Jaecoo 7 — первая китайская модель, вошедшая в топ-10 британского рынка.

  3. Volkswagen удерживает лидерство на рынке уже более двух лет подряд.

Исторический контекст

С начала 2010-х годов британский автопарк постепенно меняется: доля электромобилей увеличивается, а бензиновые автомобили постепенно уступают место новым экологичным моделям. Появление китайских брендов в топах — явление последних двух лет, которое активно меняет структуру рынка.

