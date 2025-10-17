Электрический шквал накрыл Британию: рекордные продажи электромобилей бьют все прогнозы
Британский автомобильный рынок переживает заметное оживление после нескольких месяцев стагнации. Сентябрь 2025 года показал рост продаж новых автомобилей на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего было реализовано 312 891 автомобиль, что стало лучшим показателем с 2020 года. С начала года рынок увеличился на 4,2%, что говорит о постепенном восстановлении интереса к новым моделям.
Электромобили ведут рынок
Главным драйвером роста остаются электромобили. В сентябре было продано 72 779 электрокаров, что составляет 23,2% от общего объема и стало рекордным результатом для этого месяца. Продажи выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Увеличение спроса связано с расширением сети зарядных станций и разнообразием моделей в разных ценовых категориях.
Традиционные автомобили остаются востребованными
Бензиновые машины тоже показали положительную динамику, увеличившись на 2,4% и достигнув 141 310 проданных единиц. Несмотря на это, их доля на рынке постепенно снижается. Этот тренд отражает изменения предпочтений британских автолюбителей: всё больше людей выбирают экологичные технологии, отдавая предпочтение электромобилям.
Лидеры и аутсайдеры брендов
В рейтинге марок Volkswagen сохраняет лидерство уже 28 месяцев подряд с результатом 25 321 проданный автомобиль. Kia вернулась на второе место, демонстрируя стабильный рост. BMW впечатляет динамикой — +40,7%, показывая высокую эффективность своих маркетинговых стратегий и привлекательность модельного ряда.
"Мы видим, что интерес к премиальным и инновационным брендам растет, и это отражает новые тенденции на рынке", — отметил аналитик автомобильного рынка Джеймс Харрисон.
Среди проигравших — Mercedes-Benz, который потерял 13,4% продаж. Китайские бренды продолжают укреплять позиции: MG и Jaecoo наращивают присутствие, а BYD впервые вошел в топ-20 с рекордным ростом.
Топ-10 моделей
В сегменте моделей лидерство удерживает Kia Sportage с 9 455 проданными автомобилями. За ней следует Ford Puma, который остаётся популярным с начала года. Nissan Qashqai постепенно возвращает свои позиции, а Jaecoo 7 стала первой китайской моделью, занявшей четвёртое место в британском топ-10. BYD Seal U дебютировал в десятке лучших, подчеркивая растущее влияние азиатских производителей.
Сравнение продаж ключевых моделей
|Модель
|Продажи в сентябре 2025
|Изменение к прошлому году
|Kia Sportage
|9 455
|+15%
|Ford Puma
|8 732
|+5%
|Nissan Qashqai
|7 890
|+8%
|Jaecoo 7
|7 105
|+120%
|BYD Seal U
|6 980
|+100%
Советы автолюбителям
-
Если вы планируете покупку электромобиля, обратите внимание на модели с хорошей автономностью и развитой сетью зарядных станций.
-
Для городских условий подойдут компактные кроссоверы вроде Kia Sportage или Ford Puma — удобные и экономичные.
-
При выборе премиум-бренда оценивайте сервисное обслуживание и гарантийные условия.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка старого бензинового авто с высоким пробегом → рост расходов на обслуживание → альтернатива: новый электромобиль с гарантией.
-
Игнорирование уровня зарядной инфраструктуры → риск неудобства при поездках → альтернатива: планирование маршрута с проверкой зарядных станций.
-
Ставка только на популярные бренды → переплата и узкий выбор → альтернатива: рассмотреть новые китайские модели с выгодными характеристиками.
А что если…
Если тренд на электромобили продолжится, рынок Великобритании к 2030 году может почти полностью перейти на электрические и гибридные модели, а традиционные бензиновые автомобили будут постепенно уходить из массового сегмента.
Плюсы и минусы электромобилей
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность
|Более высокая цена
|Низкие эксплуатационные расходы
|Ограниченная инфраструктура в некоторых районах
|Тишина и комфорт при езде
|Длительное время зарядки
|Доступ к льготам и субсидиям
|Снижение дальности зимой
FAQ
Как выбрать электромобиль для города?
Выбирайте модели с достаточной автономностью и компактными размерами для парковки.
Сколько стоит зарядка электромобиля дома?
Средняя стоимость зависит от тарифа на электроэнергию, в среднем это около 5-10 фунтов за полную зарядку.
Что лучше для длительных поездок — электромобиль или гибрид?
Для длительных маршрутов гибриды могут быть более удобными из-за меньшей зависимости от зарядных станций.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили слишком дорогие.
Правда: субсидии и снижение стоимости батарей делают их доступными в разных ценовых сегментах.
-
Миф: зарядка занимает слишком много времени.
Правда: быстрое развитие зарядной инфраструктуры сокращает время зарядки до 15-30 минут на 80%.
-
Миф: электромобили менее надёжны.
Правда: современные модели проходят жёсткие тесты и имеют длительные гарантии.
Интересные факты
-
С начала 2025 года продажи электромобилей в Великобритании увеличились на треть.
-
Jaecoo 7 — первая китайская модель, вошедшая в топ-10 британского рынка.
-
Volkswagen удерживает лидерство на рынке уже более двух лет подряд.
Исторический контекст
С начала 2010-х годов британский автопарк постепенно меняется: доля электромобилей увеличивается, а бензиновые автомобили постепенно уступают место новым экологичным моделям. Появление китайских брендов в топах — явление последних двух лет, которое активно меняет структуру рынка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru