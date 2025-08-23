Чехия принимает миллионы туристов, но именно эти гости портят впечатление

Каждый год в Чешскую Республику приезжают миллионы туристов. Исторические города, живописная природа и безопасность делают её одной из самых привлекательных стран Европы. Только в прошлом году страну посетили более 22 миллионов человек, и более восьми миллионов из них — лишь в Прагу. Подобных цифр не было со времён 2019 года.

Однако далеко не все гости оставляют приятное впечатление у местных жителей.

Где туристов больше всего

Первые шаги путешественники чаще всего делают в Праге — городе с неповторимой архитектурой и атмосферой. Но туристы также открывают для себя Южно-Моравский и Южночешский края. Большинство приезжает за красотой, историей и культурой. Но есть и такие, кто ищет исключительно шумные развлечения — именно с ними у чехов возникает больше всего проблем.

Кто вызывает недовольство у чехов

Местные жители давно заметили, что хуже всего зарекомендовали себя туристы из Великобритании. Для них Чехия — это не только архитектурные памятники, но и пиво, футбол, бары и ночные приключения.

"У нас в стране отличное пиво, и британцы его очень полюбили", — отмечают местные жители.

Но именно чрезмерное увлечение алкоголем превращает их отдых в проблему для окружающих.

Ночные развлечения без границ

В компании друзей британские туристы начинают вечер в одном баре, а заканчивают в другом. Их сложно не заметить — после нескольких кружек пива они становятся слишком шумными и не заботятся о том, что в городе после 22:00 принято вести себя тише.

Развлечения часто перерастают в бурные вечеринки на улицах. Кроме того, британцы открыто заигрывают с местными девушками, и иногда это выглядит слишком навязчиво.

Поведение, раздражающее горожан

В отличие от гостей из Азии, которые ведут себя скромно и уважительно, англичане часто игнорируют, что находятся в чужой стране. Их визит ощущается за несколько кварталов: громкие крики, песни и шумные переходы из бара в бар стали для пражан привычной картиной.

Но есть и другая сторона

Нельзя сказать, что все британские туристы ведут себя неподобающим образом. Среди них немало тех, кто приезжает именно за культурой, архитектурой и чешским пивом, но при этом остаётся вежливым и тактичным гостем.

Так или иначе, Чехия остаётся страной, куда едут за впечатлениями миллионы. И именно от туристов зависит, каким это впечатление будет для местных жителей.