Zenos E10
© commons.wikimedia.org by Zenos Cars is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:41

Спорткар из прошлого возвращается: Zenos снова бросает вызов Lotus и Caterham

AC Cars: в 2026 году выйдет обновленный спорткар Zenos E10

Возрождение старых автомобильных брендов всегда вызывает особый интерес — особенно если речь идет о спортивных машинах, которые в свое время завоевали внимание энтузиастов. Так произошло и с Zenos: спустя восемь лет после банкротства марка возвращается с обновленным родстером E10.

Новый старт Zenos

Компания из Норфолка сумела пережить тяжелый период и благодаря усилиям AC Cars, знаменитого производителя Cobra, готова выпустить модернизированную версию E10. Первый релиз назначен на 2026 год. Машина получит двухлитровый турбомотор Volvo, переработанный кузов из углеродного волокна и шасси с усиленным подрамником, чтобы справиться с возросшей нагрузкой.

Салон обновится радикально: новые сиденья, переключатели и дисплей сделают его более современным, хотя дух гоночного болида сохранится. Цена на первую серию составит около 140 тысяч фунтов. Планируются и более доступные версии.

Bentley меняет курс

Параллельно британская Bentley скорректировала свою стратегию. Компания собиралась к 2030 году полностью перейти на электромобили, но спрос на люксовые EV оказался ниже ожиданий. Теперь акцент делается на обновление бензиновых моделей, а планы по линейке Beyond100 временно приостановлены.

Сравнение

Марка Направление Особенности моделей Стоимость
Zenos Возрождение бренда Родстер E10, легкий кузов, мотор Volvo от £140 000
Bentley Пересмотр стратегии Ставка на бензиновые версии, отсрочка EV премиум-сегмент

Советы шаг за шагом

  1. Если вы ищете драйв — ориентируйтесь на легкие спорткары вроде Zenos.

  2. Для долгосрочной эксплуатации учитывайте стоимость обслуживания и доступность деталей.

  3. В премиум-сегменте обращайте внимание не только на цену, но и на ликвидность — Bentley традиционно сохраняет ценность дольше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать спорткар только по внешности.

  • Последствие: быстрый износ деталей и дорогой ремонт.

  • Альтернатива: изучите технические характеристики и отзывы владельцев.

  • Ошибка: ставить на "модный" электромобиль, не оценив инфраструктуру.

  • Последствие: сложности с зарядкой и потеря удобства.

  • Альтернатива: рассмотреть гибридные или бензиновые версии Bentley.

А что если…

Что если возрождение Zenos окажется успешным? Тогда марка может снова стать конкурентом в нише легких спорткаров, а рынок получит свежую альтернативу Lotus и Caterham.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы
Zenos E10 Легкость, спортивный характер, уникальный дизайн Высокая цена, узкая аудитория
Bentley бензиновая Комфорт, престиж, традиции Низкая экологичность, расход топлива

FAQ

Как выбрать спорткар для города?
Лучше брать компактные модели с надежной подвеской и умеренной мощностью.

Сколько стоит новый Zenos E10?
Около 140 000 фунтов, позже появятся более доступные версии.

Что лучше — Bentley EV или бензиновая версия?
Сегодня бензиновая модель практичнее: инфраструктура под зарядку еще развита недостаточно.

Мифы и правда

  • Миф: спорткары всегда непрактичны.

  • Правда: современные родстеры, включая Zenos, можно использовать и в городе.

  • Миф: электромобили класса люкс всегда востребованы.

  • Правда: спрос на такие машины остается ограниченным.

3 интересных факта

  1. Zenos при первой попытке продал более 100 машин E10 по цене всего £24 995.

  2. AC Cars — старейший автопроизводитель Британии, известный созданием Cobra.

  3. Bentley Beyond100 задумывалась как полная электрификация к 2030 году.

Исторический контекст

  • 2017 — Zenos обанкротился и был передан под внешнее управление.

  • 2018 — активы приобрела AC Cars.

  • 2025 — объявлено возрождение бренда.

  • 2030 (план) — Bentley хотела полностью перейти на EV, но стратегия пересмотрена.

