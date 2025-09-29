Спорткар из прошлого возвращается: Zenos снова бросает вызов Lotus и Caterham
Возрождение старых автомобильных брендов всегда вызывает особый интерес — особенно если речь идет о спортивных машинах, которые в свое время завоевали внимание энтузиастов. Так произошло и с Zenos: спустя восемь лет после банкротства марка возвращается с обновленным родстером E10.
Новый старт Zenos
Компания из Норфолка сумела пережить тяжелый период и благодаря усилиям AC Cars, знаменитого производителя Cobra, готова выпустить модернизированную версию E10. Первый релиз назначен на 2026 год. Машина получит двухлитровый турбомотор Volvo, переработанный кузов из углеродного волокна и шасси с усиленным подрамником, чтобы справиться с возросшей нагрузкой.
Салон обновится радикально: новые сиденья, переключатели и дисплей сделают его более современным, хотя дух гоночного болида сохранится. Цена на первую серию составит около 140 тысяч фунтов. Планируются и более доступные версии.
Bentley меняет курс
Параллельно британская Bentley скорректировала свою стратегию. Компания собиралась к 2030 году полностью перейти на электромобили, но спрос на люксовые EV оказался ниже ожиданий. Теперь акцент делается на обновление бензиновых моделей, а планы по линейке Beyond100 временно приостановлены.
Сравнение
|Марка
|Направление
|Особенности моделей
|Стоимость
|Zenos
|Возрождение бренда
|Родстер E10, легкий кузов, мотор Volvo
|от £140 000
|Bentley
|Пересмотр стратегии
|Ставка на бензиновые версии, отсрочка EV
|премиум-сегмент
Советы шаг за шагом
-
Если вы ищете драйв — ориентируйтесь на легкие спорткары вроде Zenos.
-
Для долгосрочной эксплуатации учитывайте стоимость обслуживания и доступность деталей.
-
В премиум-сегменте обращайте внимание не только на цену, но и на ликвидность — Bentley традиционно сохраняет ценность дольше.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать спорткар только по внешности.
-
Последствие: быстрый износ деталей и дорогой ремонт.
-
Альтернатива: изучите технические характеристики и отзывы владельцев.
-
Ошибка: ставить на "модный" электромобиль, не оценив инфраструктуру.
-
Последствие: сложности с зарядкой и потеря удобства.
-
Альтернатива: рассмотреть гибридные или бензиновые версии Bentley.
А что если…
Что если возрождение Zenos окажется успешным? Тогда марка может снова стать конкурентом в нише легких спорткаров, а рынок получит свежую альтернативу Lotus и Caterham.
Плюсы и минусы
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Zenos E10
|Легкость, спортивный характер, уникальный дизайн
|Высокая цена, узкая аудитория
|Bentley бензиновая
|Комфорт, престиж, традиции
|Низкая экологичность, расход топлива
FAQ
Как выбрать спорткар для города?
Лучше брать компактные модели с надежной подвеской и умеренной мощностью.
Сколько стоит новый Zenos E10?
Около 140 000 фунтов, позже появятся более доступные версии.
Что лучше — Bentley EV или бензиновая версия?
Сегодня бензиновая модель практичнее: инфраструктура под зарядку еще развита недостаточно.
Мифы и правда
-
Миф: спорткары всегда непрактичны.
-
Правда: современные родстеры, включая Zenos, можно использовать и в городе.
-
Миф: электромобили класса люкс всегда востребованы.
-
Правда: спрос на такие машины остается ограниченным.
3 интересных факта
-
Zenos при первой попытке продал более 100 машин E10 по цене всего £24 995.
-
AC Cars — старейший автопроизводитель Британии, известный созданием Cobra.
-
Bentley Beyond100 задумывалась как полная электрификация к 2030 году.
Исторический контекст
-
2017 — Zenos обанкротился и был передан под внешнее управление.
-
2018 — активы приобрела AC Cars.
-
2025 — объявлено возрождение бренда.
-
2030 (план) — Bentley хотела полностью перейти на EV, но стратегия пересмотрена.
