Незримая угроза в миске: ошибка, из-за которой британская кошка рискует диабетом

Особенность Британская кошка Сиамская кошка Мейн-кун Отношение к растениям Высокий риск повреждения Умеренный интерес Практически равнодушны Аппетит и вес Склонность к перееданию Средний аппетит Хороший обмен веществ Эмоциональность Сдержанные, независимые Очень общительные Ласковые и контактные

Эта таблица показывает, что британцы заметно отличаются от популярных пород не только внешне, но и по поведенческим чертам.

Совет "шаг за шагом": как справиться с любовью к растениям

Купите спрей с запахом цитрусовых, который отпугивает кошек. Переставьте цветы повыше или используйте подвесные кашпо. Посадите для питомца овёс или кошачью мяту. Обеспечьте альтернативу: интерактивные игрушки, тоннели, когтеточки.

Так кошка получит "занятость", а ваш фикус сохранит листья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: свободный доступ к корму в миске.

Последствие: ожирение, диабет.

Альтернатива: автоматическая кормушка с таймером.

Ошибка: игнорировать избыточный вес.

Последствие: болезни суставов и сердца.

Альтернатива: регулярные визиты к ветеринару и подбор диеты.

Ошибка: навязывать кошке общение.

Последствие: стресс и агрессия.

Альтернатива: уважение личных границ, мягкое поощрение за проявленную ласку.

А что если…

А что если британец покажется слишком "холодным"? Это нормально. В отличие от восточных пород, британцы не станут сутками сидеть на коленях, но они умеют по-своему выражать привязанность. Например, будут тихо следовать за вами по дому или спать рядом, сохраняя расстояние.

Плюсы и минусы британских кошек