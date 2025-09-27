Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
серая кошка
серая кошка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:25

Незримая угроза в миске: ошибка, из-за которой британская кошка рискует диабетом

Ветеринары: у британских кошек высокий риск ожирения и заболеваний суставов

Британские короткошёрстные кошки покоряют с первого взгляда: круглые глаза, плюшевая шерсть и аристократичная осанка делают их настоящими звёздами выставок и домашних фотоальбомов. Но за внешним шармом скрываются черты характера и привычки, которые могут удивить или даже усложнить жизнь владельца. Чтобы выбор питомца оказался осознанным, разберём главные трудности, с которыми сталкиваются хозяева "британцев".

Сравнение с другими породами

Особенность Британская кошка Сиамская кошка Мейн-кун
Отношение к растениям Высокий риск повреждения Умеренный интерес Практически равнодушны
Аппетит и вес Склонность к перееданию Средний аппетит Хороший обмен веществ
Эмоциональность Сдержанные, независимые Очень общительные Ласковые и контактные

Эта таблица показывает, что британцы заметно отличаются от популярных пород не только внешне, но и по поведенческим чертам.

Совет "шаг за шагом": как справиться с любовью к растениям

  1. Купите спрей с запахом цитрусовых, который отпугивает кошек.

  2. Переставьте цветы повыше или используйте подвесные кашпо.

  3. Посадите для питомца овёс или кошачью мяту.

  4. Обеспечьте альтернативу: интерактивные игрушки, тоннели, когтеточки.

Так кошка получит "занятость", а ваш фикус сохранит листья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: свободный доступ к корму в миске.
    Последствие: ожирение, диабет.
    Альтернатива: автоматическая кормушка с таймером.

  • Ошибка: игнорировать избыточный вес.
    Последствие: болезни суставов и сердца.
    Альтернатива: регулярные визиты к ветеринару и подбор диеты.

  • Ошибка: навязывать кошке общение.
    Последствие: стресс и агрессия.
    Альтернатива: уважение личных границ, мягкое поощрение за проявленную ласку.

А что если…

А что если британец покажется слишком "холодным"? Это нормально. В отличие от восточных пород, британцы не станут сутками сидеть на коленях, но они умеют по-своему выражать привязанность. Например, будут тихо следовать за вами по дому или спать рядом, сохраняя расстояние.

Плюсы и минусы британских кошек

Плюсы Минусы
Красивая внешность Интерес к растениям
Уравновешенный характер Склонность к перееданию
Хорошо ладят с детьми Сдержанность в ласке
Нетребовательность к постоянному вниманию Нужен строгий контроль веса

FAQ

Как выбрать корм для британской кошки?
Лучше отдать предпочтение специализированным линейкам для контроля веса и учитывать рекомендации ветеринара.

Сколько стоит британский котёнок?
Цена варьируется от 20 до 70 тысяч рублей в зависимости от окраса и документов.

Что лучше: британец или шотландец?
Шотландские кошки более ласковые и общительные, британцы — спокойные и независимые. Выбор зависит от ваших ожиданий.

Мифы и правда

  • Миф: британцы не любят хозяев.
    Правда: они любят, но выражают это иначе, чем сиамы или мейн-куны.

  • Миф: британцы всегда спокойные.
    Правда: активные игры им тоже нужны, особенно в молодом возрасте.

  • Миф: лишний вес у кошки выглядит мило.
    Правда: это серьёзная угроза здоровью.

Сон и психология

Британцы проводят во сне до 16 часов в сутки. Это их способ восстанавливать силы. Недостаток сна может привести к раздражительности и ещё большему интересу к "развлечениям" вроде разгрызания растений.

Три факта о британцах

  1. Эта порода считается одной из древнейших в Европе.

  2. Официально признана в Великобритании в XIX веке.

  3. Окрас "британцев" насчитывает более 200 вариантов.

Исторический контекст

  1. XIX век: формирование породы и первые выставки.

  2. XX век: популярность растёт в Европе и США.

  3. XXI век: британцы становятся одними из самых востребованных домашних кошек в мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар: после укуса насекомого кошку нужно срочно вести в клинику сегодня в 3:16

Когда кошачье любопытство становится смертельным: угрозы, о которых забывают хозяева

Знаете ли вы, что обычный укус пчелы или падение с подоконника могут стать смертельной угрозой для кошки? Важно быть готовым к неожиданностям.

Читать полностью » Кинолог: дрессировка помогает собаке лучше переносить новые условия сегодня в 2:16

Собака слушается с полуслова: секрет дрессировки, о котором молчат

Узнайте, как превратить занятия с собакой в увлекательное общение: простые советы, ошибки, которых стоит избегать, и мифы о дрессировке.

Читать полностью » Ветеринар Тами заявила, что запах — главный критерий выбора еды у кошек сегодня в 1:27

Кошачий ужин как детектив: пять чувств решают судьбу каждой миски

Почему кошки выбирают еду так придирчиво? Оказывается, для них корм — это не просто миска, а целый ритуал, в котором участвуют пять чувств.

Читать полностью » Кинолог: неприятные запахи могут удержать питомцев от меток в доме сегодня в 0:16

Эти запахи способны выгнать собаку даже из любимого угла

Хотите понять, какие запахи собаки не переносят и как их использовать, чтобы защитить мебель и порядок в доме? В статье — простые и безопасные решения

Читать полностью » Ветеринар Наталья Левченко назвала правила знакомства кошек и собак в доме вчера в 23:34

Кошка против собаки? Как превратить встречу в дружбу, а не в поле боя

Как свести "старожилов" и новичка без конфликтов: пошаговый план, барьерные знакомства, карантин и лайфхаки по зонированию, чтобы дом остался спокойным.

Читать полностью » Владимир Голубев назвал главные шаги при поиске пропавших собак и кошек вчера в 22:28

Каждая минута решает: как найти потерявшегося питомца быстрее всего

Что делать, если питомец потерялся: советы кинолога, технологии поиска и способы максимально быстро вернуть животное домой.

Читать полностью » Минипиги вырастают до 30–80 кг и требуют просторного содержания дома вчера в 21:12

Минипиг — милый обман: вот что скрывается за образом "карманной свинки"

Минипиги кажутся карманными свинками, но правда о них совсем другая. Какие мифы окружают этих питомцев и стоит ли заводить минипига?

Читать полностью » Сухопутные и водные черепахи различаются размерами, питанием и требованиями к уходу вчера в 20:11

Сухопутные или водные: вот какой вид черепахи выбрать для дома

Сухопутные и водные, маленькие и гигантские — какие виды домашних черепах бывают и что учесть при выборе питомца?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Известные названия городов, ставшие крылатыми выражениями
Наука

Исчезновение насекомых фиксируется глобально, экосистемы теряют опылителей — зоолог Джессика Вэр
Авто и мото

Sollers объявил цену на пикап ST9: от 3 499 000 рублей за бензиновую версию — auto.ru
Технологии

iQOO Z10 Lite за 10,9 тыс. рублей возглавил рейтинг бюджетных смартфонов — Палач
Дом

Черновая отделка квартиры в новостройке: порядок работ и основные нюансы
Спорт и фитнес

ПХК ЦСКА расстался с голкипером Иваном Федотовым после 49 матчей сезона
Еда

Свинина с картофелем в рукаве сохраняет сочность мяса
Садоводство

Аглаонему пересаживают раз в 3–4 года — рекомендации специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet