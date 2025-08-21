Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Британский кот
Британский кот
© commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:11

Британцы: холодные аристократы или нежные сердца под шёрсткой

Почему британские кошки предпочитают одиночество, объясняют зоопсихологи

Говорят, что британские кошки — это настоящие аристократы кошачьего мира. Но правда ли, что они так холодны и независимы, как о них говорят?

Особенности породы

Британские кошки — одни из самых популярных в России. Их любят за плюшевую шёрстку, выразительные глаза и спокойный нрав. Однако, прежде чем заводить такого питомца, стоит узнать о его характере.

Эти кошки известны своей независимостью. Они редко мяукают, чтобы привлечь внимание, не трутся о ноги и не оставляют шерсть на одежде. Но и на руках они сидят нечасто, особенно если речь о гостях.

Не игрушка, а гордый аристократ

Характер британцев по-настоящему английский — сдержанный и независимый. Даже котята не любят долго сидеть на руках, предпочитая заниматься своими делами. Некоторые считают, что британцы злые, но это не так. Просто они не созданы для того, чтобы быть плюшевыми игрушками.

Британская кошка позволяет себя любить, но только на своих условиях. Она благосклонно принимает ласку, но сама проявляет её редко. Чаще всего она выбирает одного члена семьи, которому будет оказывать знаки внимания. Если ваш британец подошёл к вам с хвостом трубой и выгнул спинку, считайте, что вы счастливчик.

Сканер достойных

Британцы не любят чужаков. Если к вам придут гости, не ждите, что кошка будет рада их видеть. Скорее всего, она сначала принюхается и присмотрится, а потом решит, кто достоин её внимания.

Эти кошки обожают ласковые слова, но в меру. Их стойкий характер не позволит вам "продавить" их излишней добротой. Британец позволит себя погладить только тем, кому доверяет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коты не помогают в уходе за потомством: мнения экспертов сегодня в 12:17

Почему кошки-матери не доверяют котам своих малышей

Почему коты редко заботятся о котятах? Узнайте, как инстинкты, эволюция и самодостаточность кошек влияют на поведение отцов-котов. Исключения из правил и интересные факты — в нашем материале!

Читать полностью » Ветеринары: учащённое дыхание у собак в жару помогает охлаждать организм сегодня в 3:47

Высунутый язык у собаки в жару — вот что это значит на самом деле

Тяжёлое дыхание у собаки может быть нормой, а может сигнализировать о серьёзной болезни. Разбираем, как отличить безобидные признаки от тревожных.

Читать полностью » Характер и этапы взросления питбулей: рекомендации специалистов сегодня в 2:27

Питбули и дети: правда, о которой многие даже не догадываются

Щенки питбуля ломают стереотипы: ласковые, умные и энергичные, они требуют правильного воспитания и внимания с первых месяцев жизни.

Читать полностью » Самые большие породы домашних кошек: ашера, мейн-кун, саванна и другие — данные фелинологов сегодня в 1:27

Домашние кошки, которые вырастают до метра: мало кто готов к такому соседу

Они больше, чем вы привыкли видеть: кошки-великаны, чьи размеры и характеры удивляют даже опытных заводчиков. Узнайте о самых необычных породах.

Читать полностью » Учёные: домашние кошки живут дольше уличных в 3–4 раза сегодня в 0:27

Уличные кошки не доживают до 5 лет, а домашние живут в 4 раза дольше: причина шокирует

Кошки могут жить до 20 лет и даже больше, но продолжительность их жизни зависит от породы, условий и заботы хозяина. Узнайте, что влияет на долголетие.

Читать полностью » В Британии мужчина скончался после укуса экзотического паука, купленного в интернете вчера в 23:19

Экзотическое хобби закончилось смертью: трагедия в Британии

В Великобритании мужчина погиб после укуса собственного домашнего паука, которого приобрёл в интернете. Он игнорировал ухудшение самочувствия и не обратился в больницу. Близкие уверены: продажа ядовитых животных должна контролироваться.

Читать полностью » Ветеринары: укусы клещей у собак могут вызвать пироплазмоз и поражение органов вчера в 21:45

Ласковый вечер оборачивается бедой: как клещи заражают питомцев

Август — время, когда клещи и комары всё ещё активны. Один укус может привести к серьёзной инфекции у питомца. Ошейники, репелленты, осмотр после прогулки и обработка участка помогут провести остаток лета безопасно.

Читать полностью » Исследования доказали, что крокодилы способны испытывать эмоции вчера в 21:09

Легенда о крокодиловых слезах: рептилии оказались сложнее, чем мы думали

Фраза "крокодиловы слёзы" родилась в мифах и литературе. Но действительно ли крокодилы плачут и могут ли они испытывать эмоции?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Зарема Тен: дыню нельзя есть при почечной недостаточности и обострении гастрита
Спорт и фитнес

Быстрая ходьба снижает нагрузку на суставы и укрепляет сердце
Дом

Как правильно упаковывать продукты для хранения в холодильнике
Садоводство

Эксперты советуют: как увеличить влагоемкость почвы на 70% с помощью органики
Садоводство

Опасные растения на даче: почему стоит избегать посадки лопуха, жимолости и каштана
Авто и мото

Honda: уход Acura только в электромобили признан нереалистичным из-за инфраструктуры
Красота и здоровье

Кофе и здоровье: разумное потребление от диетолога Татьяны Селезневой
Еда

Рецепт салата с колбасой, морковью и огурцом: простой способ приготовить за 15 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru