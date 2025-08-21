Британцы: холодные аристократы или нежные сердца под шёрсткой

Говорят, что британские кошки — это настоящие аристократы кошачьего мира. Но правда ли, что они так холодны и независимы, как о них говорят?

Особенности породы

Британские кошки — одни из самых популярных в России. Их любят за плюшевую шёрстку, выразительные глаза и спокойный нрав. Однако, прежде чем заводить такого питомца, стоит узнать о его характере.

Эти кошки известны своей независимостью. Они редко мяукают, чтобы привлечь внимание, не трутся о ноги и не оставляют шерсть на одежде. Но и на руках они сидят нечасто, особенно если речь о гостях.

Не игрушка, а гордый аристократ

Характер британцев по-настоящему английский — сдержанный и независимый. Даже котята не любят долго сидеть на руках, предпочитая заниматься своими делами. Некоторые считают, что британцы злые, но это не так. Просто они не созданы для того, чтобы быть плюшевыми игрушками.

Британская кошка позволяет себя любить, но только на своих условиях. Она благосклонно принимает ласку, но сама проявляет её редко. Чаще всего она выбирает одного члена семьи, которому будет оказывать знаки внимания. Если ваш британец подошёл к вам с хвостом трубой и выгнул спинку, считайте, что вы счастливчик.

Сканер достойных

Британцы не любят чужаков. Если к вам придут гости, не ждите, что кошка будет рада их видеть. Скорее всего, она сначала принюхается и присмотрится, а потом решит, кто достоин её внимания.

Эти кошки обожают ласковые слова, но в меру. Их стойкий характер не позволит вам "продавить" их излишней добротой. Британец позволит себя погладить только тем, кому доверяет.