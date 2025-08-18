Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Траурные свечи
Траурные свечи
© commons.wikimedia.org by Vassil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:04

Легенда британского кино ушла: экран осиротел без Теренса Стампа

Британский актёр Теренс Стамп умер в возрасте 87 лет

Он был человеком, чей голос и взгляд невозможно было забыть. Теренс Стамп, британский актер с безупречным чувством стиля и редкой глубиной игры, ушел из жизни в возрасте 87 лет. Его имя навсегда связано с кинематографом второй половины XX века и начала XXI-го, а его работы до сих пор пересматривают новые поколения зрителей.

Кино и режиссеры, которые сделали его легендой

Фильмография Стампа — это целая эпоха. Он снимался у Уильяма Уайлера и Джона Шлезингера, работал с Федерико Феллини, Джорджем Лукасом и Стивеном Содербергом. Среди наиболее заметных его картин — "Теорема", "Супермен" (1978), "Уолл-стрит", "Англичанин", "Дочь моего босса", "Всегда говори "Да"". Он сыграл канцлера Валорума в "Звездных войнах. Эпизод I — Скрытая угроза", а его харизма придавала особую значимость даже второстепенным ролям.

Интересно, что Стамп был не только человеком большого кино. Его голос хорошо знаком геймерам: он озвучивал персонажей в Halo 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion, привнося в игровые миры ту же сдержанную силу, что и на экране.

Путь от театра к мировому успеху

Будущий актер родился 22 июля 1938 года в Лондоне. Сцену он впервые обрел в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа, где оттачивал свое мастерство. Театральные постановки "Длинный, короткий и высокий", "Альфи!", "Дракула" и "Леди с моря" стали для него настоящей школой. Именно там проявился его талант, позже принесший международное признание.

Карьера Стампа была отмечена престижными наградами: он стал лауреатом Каннского кинофестиваля и обладателем "Золотого глобуса", а также был номинирован на "Оскар".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Variety: Ноа Уайл станет режиссёром шестого эпизода сегодня в 3:00

От звезды скорой помощи до режиссёра: новый поворот в карьере Ноа Уайла

Звезда "Больницы Питт" Ноа Уайл впервые возьмётся за режиссуру в новом сезоне сериала, который уже получил 13 номинаций на премию "Эмми".

Читать полностью » Рома Зверь выпустил книгу сегодня в 2:55

Рома Зверь написал книгу, которую можно читать с любой страницы — и всё равно собрать целую историю

Рома Зверь выпустил книгу и анонсировал фильм о "Зверях": редкие фото, 25-летие в «Лужниках» и неожиданный взгляд на историю группы.

Читать полностью » Radar Online: здоровье короля Карла III ухудшилось, монарх передвигается с тростью сегодня в 1:56

Британский трон дрожит: состояние Карла III становится испытанием для династии

Состояние здоровья короля Карла III вызывает всё больше тревог: врачи лечат рак, но окружение утверждает, что монарх уже едва держится на ногах.

Читать полностью » Disney запускает сериал сегодня в 0:30

Любовь, предательства и магия: Disney создал сериал, который может затмить "Зачарованных"

Disney готовит сериал о трёх ведьмах из Нового Орлеана: "Академия Ковен" объединит магию, дружбу и взросление, а сравнивают его уже с "Зачарованными".

Читать полностью » The Washington Post: церемония вручения премии центра Кеннеди пройдёт без Тома Круза вчера в 9:55

Голливуд против Белого дома: отказ Круза ударил по планам Трампа

Том Круз неожиданно отказался от премии центра Кеннеди. Почему актёр не примет награду из рук Трампа, и кто всё же выйдет на сцену в Вашингтоне?

Читать полностью » Busta Rhymes выступит на фестивале вчера в 8:46

Музыкальный ураган накроет Троицк: звезда с Аллеи славы готовит выступление года

В Троицке в конце августа пройдет фестиваль "Проекция", где на одной сцене выступят Busta Rhymes, "Три дня дождя" и артисты из разных стран.

Читать полностью » Леди Гага получила тысячи комментариев от фанатов вчера в 7:42

Леди Гага в эпицентре футбольного флешмоба: фанаты заполнили её соцсети

Российские фанаты превратили хит Леди Гаги в гимн футболисту Батракову и заспамили её соцсети. Как футбольный хет-трик стал вирусным трендом?

Читать полностью » Квентин Тарантино объяснил, почему не стал снимать фильм вчера в 6:37

Фильм, которого ждали, но не увидят: почему Тарантино отказался от "Кинокритика"

Квентин Тарантино рассказал, почему отказался снимать фильм "Кинокритик", хотя в главной роли планировался Брэд Питт, а действие разворачивалось в 70-х.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры показали комплекс из удержания уголка и бега для развития силы воли
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал правила безопасного выполнения бурпи
Садоводство

Что сажать рядом с тыквой, чтобы предотвратить болезни и увеличить урожай
Туризм

Что положить в ручную кладь: практические советы
ДФО

Китай без иллюзий: эксперт Заклязьминская раскрыла 5 главных особенностей жизни для россиян
Еда

Как правильно запекать сырный рулет: рекомендации технологов пищевой промышленности
Питомцы

Собаки легче переносят одиночество с подушкой, пропитанной запахом владельца
Дом

Что можно сделать из старых джинсов: 10 идей для дома и интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru