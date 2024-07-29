Согласно недавнему отчету организации Make UK, объединяющей британских производителей, Соединенное Королевство утратило свои позиции в десятке ведущих индустриальных держав мира.
Об этом сообщает газета Times, анализируя текущую ситуацию в глобальной экономике.
Издание отмечает, что впервые за долгое время Великобритания оказалась за пределами топ-10 стран-лидеров промышленного производства. В частности, британская экономика уступила позиции таким государствам, как Мексика и Российская Федерация.
Представленные данные относятся к 2022 году. Согласно этой информации, Британия занимает 12-ю позицию среди крупнейших индустриальных экономик, что на четыре ступени ниже по сравнению с предыдущим годом. В то же время Россия продемонстрировала рост, поднявшись на восьмое место в рейтинге. Эксперты связывают это с увеличением объемов оборонного производства в стране.
В свете этих изменений представители Make UK призывают к разработке долгосрочной стратегии развития промышленности для поддержки производственного сектора британской экономики.
Лидирующие позиции в списке крупнейших промышленных экономик мира занимают Китай, США и Япония, расположившиеся соответственно на первом, втором и третьем местах.
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