Линия "Спроси Вагнер" ответила на запрос о пропавших в Соледаре британцах

Горячая линия "Спроси Вагнер" получила запрос с просьбой найти двух граждан Великобритании, пропавших в Соледаре. Ответ публикует пресс-служба компании "Конкорд".
Запрос поступил на линию 8 января. Информация по пропавшим появилась спустя три дня. Отмечается, что обнаружить удалось лишь одного из граждан.
"Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", — уточняется в сообщении пресс-службы.
При нем были найдены паспорта на имена Кристофера Пэрри и Эндрю Бэгшоу. Первый также являлся членом некой благотворительной организации, о чем свидетельствовал обнаруженный документ, написанный на украинском языке.
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