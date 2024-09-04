Глава британского правительства Кир Стармер назвал премьером Сунака

Глава британского правительства Кир Стармер несколько раз по ошибке назвал своего предшественника Ришм Сунака премьер-министром, несмотря на то, что после поражения Консервативной партии на выборах тот стал лидером оппозиции.
Всеобщие выборы в Великобритании прошли 4 июля, и Лейбористская партия одержала убедительную победу, получив 412 мест в парламенте, что обеспечило ей абсолютное большинство. На следующий день Кир Стармер официально вступил в должность, став 58-м премьер-министром страны.
Во время обсуждения в палате общин, Стармер, говоря о приостановке лицензий на экспорт оружия в Израиль, ошибочно обратился к Сунаку, как к премьер-министру, подчеркнув, что этот вопрос является правовым, а не политическим, и что премьер-министр знаком с нормативной базой. Трансляция этого заседания велась на официальном сайте парламента.
Спустя минуту Стармер снова совершил ту же ошибку, вновь назвав Сунака премьер-министром, а через полторы минуты повторил оговорку дважды в одной речи. Он отметил, что все лицензии проходят одинаковую процедуру проверки, и, основываясь на юридических фактах, выразил сомнение, что премьер-министр (имеется в виду Сунак) хочет, чтобы он отложил этот вопрос в сторону.
После этого в зале поднялся шум, и Стармер быстро исправился, назвав Сунака правильно - лидером оппозиции. Спикер палаты общин Линдси Хойл также случайно назвал Сунака премьер-министром, когда подзывал его к трибуне.
Стоит отметить, что это был не первый случай, когда Стармер по ошибке называл своего политического соперника премьером. Подобный инцидент произошел в июле, но тогда новый глава правительства быстро исправился и с улыбкой заметил, что от старых привычек трудно избавиться.
Фото: commons.wikimedia.orgCarlesmari(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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