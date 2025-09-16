Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:16

Когда ИИ пишет чужими словами: от Perplexity требуют компенсацию за украденный контент

Perplexity AI обвинили в копировании материалов энциклопедии и словаря

Encyclopedia Britannica и её дочернее издательство Merriam-Webster подали в суд на компанию Perplexity AI, обвинив её в нарушении авторских прав и неправомерном использовании товарного знака Britannica. По словам истцов, сервисы американского стартапа воспроизводят материалы энциклопедии и словаря без разрешения, что снижает трафик на официальных сайтах и сокращает доходы от подписок и рекламы.

Суть претензий

Britannica утверждает, что инструменты Perplexity часто выдают пользователям ответы, дословно совпадающие с текстами из её изданий.

Генеральный директор Britannica Group Хорхе Кауз отметил, что выдача Perplexity "часто копирует ответы Britannica".

Кроме того, издатели заявляют, что Perplexity не только сканировала и перепечатывала статьи без согласия, но и приписывала им сгенерированные ИИ-тексты, способные нанести ущерб репутации бренда.

Истцы требуют возмещение денежного ущерба и судебный запрет на дальнейшее использование их контента.

Другие конфликты Perplexity

Это не первый иск против Perplexity. Ранее компанию уже обвиняли в нарушениях:
Dow Jones (владелец Wall Street Journal и New York Post) подал иск за незаконное копирование материалов;
BBC потребовала прекратить сбор её контента и удалить уже накопленные данные;
• японская газета Yomiuri Shimbun также обратилась в суд.

Все эти случаи указывают на системный характер претензий со стороны крупнейших мировых издателей.

Контекст индустрии

Ситуация с Britannica развивается на фоне более масштабных конфликтов вокруг авторского права в эпоху ИИ. В начале сентября компания Anthropic заключила мировое соглашение на сумму минимум $1,5 млрд с авторами книг, использованных при обучении модели Claude.

Этот кейс показывает: давление со стороны правообладателей усиливается, и производители ИИ-сервисов вынуждены искать баланс между развитием технологий и соблюдением авторских прав.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владельцы iPhone получили возможность платить через T-Pay после ухода Apple Pay сегодня в 3:29

"Вжух" не один: у Apple Pay в России появился новый конкурент

T-Банк запустил T-Pay для iPhone — бесконтактную оплату по Bluetooth. Сервис уже работает на терминалах «Сбера» и скоро появится у других банков.

Читать полностью » Новая функция Xbox-контроллеров позволяет переключаться между играми и приложениями сегодня в 2:28

Геймпад вместо клавиатуры: контроллер Xbox теперь управляет окнами

Microsoft тестирует новое действие кнопки Xbox: теперь она открывает «Представление задач» в Windows 11. Что изменится для геймеров и портативных ПК?

Читать полностью » Visiology представила коннектор для прямой загрузки данных из 1С сегодня в 1:17

Забыли про костыли: выгрузка из 1С в аналитику стала делом пары кликов

Visiology представила коннектор к 1С, упрощающий аналитику и управление данными без лишних интеграций и дополнительного ПО.

Читать полностью » В Windows 11 появилось новое меню сегодня в 0:16

Windows 11 избавляется от старья: панель управления снова потеряла часть функций

Microsoft готовит обновления «Параметров» в Windows 11: новые возможности для клавиатуры и сенсорной панели уже в пути.

Читать полностью » Владельцы Pixel 7 и Pixel 7 Pro сообщили о вздувшихся аккумуляторах вчера в 20:51

Взорвавшиеся батареи и отсоединившиеся экраны: скрытая опасность Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Массовая проблема с аккумуляторами у Pixel 7 и Pixel 7 Pro вызывает опасения у владельцев. Как действовать, чтобы избежать серьёзных повреждений устройства?

Читать полностью » Apple представит в 2026 году новые устройства для смартфонов, ноутбуков и умного дома вчера в 18:48

В 2026-м Apple обещает сюрпризы: от нового iPhone до умного дома

Apple готовит целый ряд новинок к 2026 году: от iPhone 17e и MacBook Air M5 до центра умного дома с обновлённой Siri. Самые заметные перемены впереди.

Читать полностью » Xiaomi представила телевизоры S Pro Mini LED 2026 с подсветкой на 1792 зоны вчера в 14:08

Экран, который "видит" тьму: Xiaomi показала телевизор с 1792 зонами подсветки

Xiaomi представила серию телевизоров S Pro Mini LED 2026 с частотой 330 Гц, улучшенной подсветкой и яркостью 5200 нит.

Читать полностью » Эксперты: Google становится реальным соперником NVIDIA в инфраструктуре ИИ вчера в 12:32

Гонка титанов: как Google впервые реально угрожает господству NVIDIA

Google усиливает направление TPU: новые поколения чипов и крупные клиенты делают компанию конкурентом NVIDIA. Оценка объединённого бизнеса может достичь $900 млрд.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Реабилитолог Сергей Агапкин назвал способ снять тошноту с помощью холода
Культура и шоу-бизнес

Кристин Милиоти после "Пингвина" не войдёт в актёрский состав "Бэтмена 2" — Мэтт Ривз
Еда

Замороженные голубцы в мультиварке с томатным соусом сохраняют форму
Питомцы

Врачи: регулярные осмотры после 7 лет помогают кошкам избежать ранних заболеваний
Дом

Неправильный выбор микроволновки снижает удобство и срок службы техники
Красота и здоровье

Журнал Caries Research предупреждает: болезни дёсен увеличивают риск социальной изоляции
Садоводство

Учёные: английская соль не улучшает цветение роз при нормальном составе почвы
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Мария Гадалова дала советы для похудения без жёстких диет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet