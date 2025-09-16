Когда ИИ пишет чужими словами: от Perplexity требуют компенсацию за украденный контент
Encyclopedia Britannica и её дочернее издательство Merriam-Webster подали в суд на компанию Perplexity AI, обвинив её в нарушении авторских прав и неправомерном использовании товарного знака Britannica. По словам истцов, сервисы американского стартапа воспроизводят материалы энциклопедии и словаря без разрешения, что снижает трафик на официальных сайтах и сокращает доходы от подписок и рекламы.
Суть претензий
Britannica утверждает, что инструменты Perplexity часто выдают пользователям ответы, дословно совпадающие с текстами из её изданий.
Генеральный директор Britannica Group Хорхе Кауз отметил, что выдача Perplexity "часто копирует ответы Britannica".
Кроме того, издатели заявляют, что Perplexity не только сканировала и перепечатывала статьи без согласия, но и приписывала им сгенерированные ИИ-тексты, способные нанести ущерб репутации бренда.
Истцы требуют возмещение денежного ущерба и судебный запрет на дальнейшее использование их контента.
Другие конфликты Perplexity
Это не первый иск против Perplexity. Ранее компанию уже обвиняли в нарушениях:
• Dow Jones (владелец Wall Street Journal и New York Post) подал иск за незаконное копирование материалов;
• BBC потребовала прекратить сбор её контента и удалить уже накопленные данные;
• японская газета Yomiuri Shimbun также обратилась в суд.
Все эти случаи указывают на системный характер претензий со стороны крупнейших мировых издателей.
Контекст индустрии
Ситуация с Britannica развивается на фоне более масштабных конфликтов вокруг авторского права в эпоху ИИ. В начале сентября компания Anthropic заключила мировое соглашение на сумму минимум $1,5 млрд с авторами книг, использованных при обучении модели Claude.
Этот кейс показывает: давление со стороны правообладателей усиливается, и производители ИИ-сервисов вынуждены искать баланс между развитием технологий и соблюдением авторских прав.
