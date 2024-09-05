Британия грозит расширить эмбарго на поставки оружия Израилю из-за ситуации в Газе

Британия может наложить эмбарго на вооружение для Израиля

Британское правительство рассматривает возможность расширения эмбарго на экспорт оружия в Израиль в случае появления новых доказательств нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа.

Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приостановил действие 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Лондон объяснил это решение опасениями, что оружие может быть использовано для нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа.

В список приостановленных лицензий попали компоненты для самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Источники в правительстве сообщили, что лицензии на экспорт оружия пересматриваются каждые шесть недель. В случае возникновения новых свидетельств возможных военных преступлений в Газе, министры могут принять решение о введении дополнительных ограничений.

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании в правительстве консерваторов Дэвид Кэмерон заявлял о намерении продолжать выдачу лицензий на экспорт оружия в Израиль.

Однако, после прихода к власти лейбористов, министерство иностранных дел Великобритании ужесточило свою позицию, подчеркнув необходимость строгого соблюдения международного права при экспорте оружия. В частности, член парламента от лейбористов Фабиан Гамильтон еще до выборов заявлял о намерении прекратить поставки оружия в Израиль и Саудовскую Аравию.

Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)