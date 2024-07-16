Согласно информации агентства Блумберг, Великобритания планирует выступить с инициативой по усилению контроля над танкерами, предположительно используемыми для транспортировки российской нефти в обход западных санкций.

Это предложение будет озвучено в рамках встречи с европейскими государствами.

Источники агентства сообщают, что некоторые страны уже выразили готовность поддержать британскую инициативу.

В дальнейшем планируется создание специальной группы, состоящей из официальных лиц и экспертов из различных стран, для координации совместных усилий и разработки конкретных мер. Также предполагается расширение сотрудничества с частным сектором и другими заинтересованными сторонами.

Ожидается, что ряд государств одобрит данный план на полях встречи Европейского политического сообщества, которую проводит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Участники намерены обмениваться информацией для координации ответных мер на риски, связанные с деятельностью подозрительных судов.

Стоит отметить, что ранее Европейский Союз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на заход в свои порты 27 грузовым судам, подозреваемым в перевозке российской нефти.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей способности противостоять санкционному давлению Запада, которое усиливается на протяжении последних лет. Москва также отмечает отсутствие у западных стран мужества признать неэффективность санкций против России.

Президент РФ Владимир Путин характеризует политику сдерживания России как долгосрочную стратегию Запада, подчеркивая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике в целом. По его мнению, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

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