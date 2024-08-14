В Великобритании хотят значительно уменьшить расходы на оборону

Минобороны Соединенного королевства ждет серьезное урезание лейбористским правительством бюджетных средств, которые должны быть направлены на модернизацию британской армии. Об этом сообщает издание The Telepraph, ссылаясь на свои источники в оборонном ведомстве.

"Гражданским служащим сообщили, что бюджетные средства, рассчитанные на научно-технологическое развитие (британской армии — прим.), ожидает сокращение на примерно 20% в этом финансовом году", — говорится в публикации издания.

Отмечается, что сокращение оборонного бюджета ожидается примерно в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Согласно источникам в Минобороны Великобритании, Лондон рискует потерять свои текущие позиции в области оборонных инноваций и отстать не только от Соединенных Штатов, но и от России и Китая.

В связи с сокращением оборонного бюджета, министерство рискует потерять рабочие места и поставить под сомнение дальнейшее существование проекта "Минерва" по выводу британских спутников в космос.

Фото: commons.wikimedia.org/LPhot Phil Bloor