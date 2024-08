Экс-начальник генштаба Британии призывает готовиться к войне в ближайшие 5 лет

Бывший начальник Генштаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс предупредил, что Соединенному Королевству грозит риск войны в ближайшие пять лет, если оно не восстановит свои запасы летального оружия, истощенные из-за поставок Киеву.

Об этом сообщает газета Telegraph.

По мнению военачальника, завершение конфликта на Украине, модернизация и укрепление экономики России на фоне специальной военной операции, а также заявления Китая о необходимости подготовки армии к возможному вторжению на Тайвань к 2027 году создадут критическую ситуацию примерно к 2028 году.

Генерал подчеркнул, что "лучший способ избежать этого — обеспечить нашу готовность к борьбе, способность сдерживать и предотвращать эти конфликты в этом десятилетии".

Он считает, что Великобритании потребуется от пяти до десяти лет, чтобы восстановить возможности для проведения масштабных военных операций и быстрого наращивания численности армии в условиях возвращения "эпохи конфликта великих держав".

Россия в последние годы неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих западных границ, которые альянс называет "сдерживанием российской агрессии". Москва заявляет, что РФ никому не угрожает, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

Фото: www. nationalguard.mil/Staff Sgt. Jon Soucy (it is in the public domain)