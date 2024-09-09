Британский парламент может вызвать Илона Маска для дачи показаний о деятельности социальной сети X

Британский парламент может вызвать американского предпринимателя Илона Маска для дачи показаний о деятельности социальной сети X, в частности, по вопросам модерации и борьбы с ненавистническим контентом, сообщает в понедельник газета Financial Times.
Согласно статье, Маск может быть приглашен в парламент Великобритании для обсуждения его роли в X. Депутат от правящей Лейбористской партии Дон Батлер отметила, что Маск является желаемым свидетелем для их комитета. Она претендует на пост главы парламентского комитета по вопросам науки и технологий, который занимается анализом работы министров, госслужащих и ведущих специалистов в различных областях.
Батлер подчеркнула, что комитету крайне важно формально изучить, как алгоритмы влияют на распространение ненавистнических материалов и как осуществляется модерация такого контента в X и других социальных сетях.
Как напоминает газета, парламентарии имеют право вызывать людей для ответов на вопросы комитета, однако не могут принудить их прийти. В случае игнорирования официального вызова депутаты могут рассматривать это как неуважение к парламенту, хотя такая санкция носит лишь символический характер.
В августе британские чиновники выражали недовольство тем, что социальная сеть X не сотрудничала с властями в удалении постов, угрожающих национальной безопасности во время волнений. Маск, комментируя массовые протесты в Великобритании, предсказал гражданскую войну в стране, что вызвало недовольство в Лондоне.
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