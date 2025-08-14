От фитнеса до фрустрации: как Бали разрушает туристов вместо релакса
Мусор, обман, кобра в спальне и полное разочарование — именно таким запомнился Бали фитнес-тренеру из Великобритании Гарри Маккарнессу.
Проведя два месяца на одном из самых популярных курортов Юго-Восточной Азии, он вернулся домой подавленным, разочарованным и абсолютно уверенным в одном: на Бали — больше ни ногой. В 43-минутном видео, опубликованном на его YouTube-канале, Гарри рассказал, почему это путешествие стало для него худшим за всю историю поездок.
"Ложная реальность": туристическая мечта, которая трещит по швам
"Бали — это как декорации к фальшивому фильму. Это не настоящая жизнь, а иллюзия", — утверждает Маккарнесс.
По его словам, на острове царит хаос: дороги перегружены, дома ветшают, повсюду стройки, горы мусора и атмосфера безразличия. Глобальный наплыв туристов сделал инфраструктуру невыносимо перегруженной, и "проданная мечта" быстро рассыпается при столкновении с реальностью.
Мошенничество, стройки и грязь: изнанка рая
Один из главных упреков в адрес Бали — это контраст между рекламными образами и действительностью.
"Куда ни посмотри — грязь, стройка, обман. Все хотят заработать на тебе, а потом забыть, что ты существуешь", — жалуется Гарри.
Он отмечает, что на острове часто встречаются случаи недобросовестного сервиса. После того как в гостиную его арендованной виллы заползла кобра, реакция хозяйки стала для него точкой кипения:
"Она просто ответила: "Разберусь с этим утром”. Это и есть суть местного подхода: ты заплатил — и всё, твои проблемы больше никого не волнуют".
Туризм без лица: когда рай становится ловушкой
Маккарнесс подчеркнул, что Бали — далеко не тот остров, о котором говорят в рекламных буклетах. По его словам, он объездил весь мир за последние два года, но именно это место стало самым большим разочарованием.
"Бали выглядит красиво только на картинках. В реальности — это просто выгоревшая мечта, к которой хочется закрыть глаза. Лучше сэкономить и не ехать вовсе", — подытожил он.
Где заканчивается отпуск и начинается стресс?
Ролик Гарри Маккарнесса вызвал живой отклик в соцсетях — кто-то поддержал его мнение, а кто-то назвал это преувеличением. Однако одно ясно: даже рай может обернуться депрессией, если ожидания разбиваются о реальность.
