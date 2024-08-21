ВВС Британии и США нанесли удары по провинции Ходейда в Йемене

В среду самолеты военно-воздушных сил США и Великобритании нанесли удары по позициям хуситского движения "Ансар Алла" в провинции Ходейда, расположенной на западе Йемена. Эту информацию озвучил телеканал Al Masirah, а также подтвердил источник в местной администрации агенству Риа Новости.

"Боевые самолеты США и Великобритании совершили три атаки на военные объекты "Ансар Алла" в районе Ас-Слиф, находящемся в 70 километрах северо-западнее Ходейды," — сообщил источник агентства.

Сведения о результатах атаки, включая потенциальные жертвы и степень разрушений, не сообщаются.

По информации источника, одной из целей была радиолокационная станция хуситов. Удары были предшествовали активным маневрам разведывательных беспилотных аппаратов над провинцией.

В 2023 году коалиция стран во главе с США начала операцию "Страж процветания" в ответ на атаки хуситов на израильские морские суда в Красном море и Аденском заливе. Атаки хуситов начались после обострения ситуации в секторе Газа.

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