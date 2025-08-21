Ходьба вместо спортзала: тренер рассказала, как сохранить здоровье

сегодня в 7:50

20 минут вместо часа: метод, который делает спортзал лишним

Электростимуляция обещает крепкий пресс без сотен скручиваний. Но действительно ли EMS работает, и в чём его отличие от обычных тренировок?

Читать полностью »

сегодня в 7:10

Обычная тяга убивает прогресс: какие варианты спасут тренировку

Не всякая становая тяга одинакова: от гири до трап-грифа и сумо — разные варианты помогают прокачать мышцы по-новому и делают тренировки эффективнее.

Читать полностью »

сегодня в 6:50

Невидимая ошибка в тренировках: почему тело перестаёт слушаться после определённого упражнения

Свободные веса или машина Смита — что выбрать? Разбираем ключевые отличия, плюсы и риски, о которых должен знать каждый, кто занимается силовыми тренировками.

Читать полностью »

сегодня в 6:10

Отжимания доводят до выгорания: альтернатива, которая спасает мышцы

Отжимания надоели? Попробуйте комплекс с резиновой лентой: 6 упражнений, которые сделают грудные мышцы сильнее и разнообразят вашу тренировку.

Читать полностью »

сегодня в 5:50

Когда тело отказывается слушаться: как физкультура спасает от постоянной боли

Может ли движение облегчить хроническую боль? Узнайте, какие упражнения действительно помогают при фибромиалгии и как начать тренироваться без риска.

Читать полностью »

сегодня в 5:10

Спортзал против больших тел: правила, о которых молчат

Как сделать тренировки комфортными для plus-size? Советы экспертов: от экипировки и защиты от натираний до адаптации упражнений и поиска мотивации.

Читать полностью »

сегодня в 4:50

Три минуты в день — и руки снова выглядят подтянутыми

Дряблость рук — не приговор. Учёные назвали 5 главных причин, а тренер показала простую технику отжиманий, которая реально помогает вернуть упругость.

Читать полностью »

сегодня в 4:11

Всего один приём со штангой — и становая тяга идёт с чистого старта

Тяжёлый день: атлетов ждёт становая тяга по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1. Как правильно выбрать вес и сохранить технику — советы для всех уровней.

Читать полностью »