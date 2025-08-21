Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:10

Ходьба вместо спортзала: тренер рассказала, как сохранить здоровье

Быстрая ходьба снижает нагрузку на суставы и укрепляет сердце

Вы удивитесь, но самый доступный способ сохранить здоровье — это вовсе не бег или спортзал. Руководитель фитнес-студии "БенеФит" Дарья Кожевникова уверена: достаточно регулярно быстро ходить.

Почему быстрая ходьба так полезна

По словам эксперта, именно такой формат движения:

  • даёт качественную кардионагрузку;
  • улучшает вентиляцию лёгких;
  • поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;
  • мягко воздействует на суставы.

"Сейчас очень много людей ведут малоподвижный образ жизни, поэтому хотя бы 10 000 шагов в день — уже большая польза", — подчёркивает Кожевникова.

Главное — ходить правильно

Речь не о прогулке "в расслабленном режиме", а о целенаправленной и энергичной ходьбе, которая воспринимается организмом как полноценная тренировка.

Такие прогулки могут:

  • повысить выносливость
  • улучшить настроение и сон
  • даже продлить жизнь

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

FDA: электростимуляция мышц не заменяет диету и упражнения для пресса сегодня в 7:50

20 минут вместо часа: метод, который делает спортзал лишним

Электростимуляция обещает крепкий пресс без сотен скручиваний. Но действительно ли EMS работает, и в чём его отличие от обычных тренировок?

Читать полностью » Становая тяга: тренер Морит Саммерс назвала лучшие вариации для разных целей сегодня в 7:10

Обычная тяга убивает прогресс: какие варианты спасут тренировку

Не всякая становая тяга одинакова: от гири до трап-грифа и сумо — разные варианты помогают прокачать мышцы по-новому и делают тренировки эффективнее.

Читать полностью » Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы сегодня в 6:50

Невидимая ошибка в тренировках: почему тело перестаёт слушаться после определённого упражнения

Свободные веса или машина Смита — что выбрать? Разбираем ключевые отличия, плюсы и риски, о которых должен знать каждый, кто занимается силовыми тренировками.

Читать полностью » Упражнения с резиновой лентой для груди: программа Ноама Тамира и Кей Феттерс сегодня в 6:10

Отжимания доводят до выгорания: альтернатива, которая спасает мышцы

Отжимания надоели? Попробуйте комплекс с резиновой лентой: 6 упражнений, которые сделают грудные мышцы сильнее и разнообразят вашу тренировку.

Читать полностью » Аэробика, йога и тай-чи улучшают сон и снижают усталость при фибромиалгии — врач Кхандельвал сегодня в 5:50

Когда тело отказывается слушаться: как физкультура спасает от постоянной боли

Может ли движение облегчить хроническую боль? Узнайте, какие упражнения действительно помогают при фибромиалгии и как начать тренироваться без риска.

Читать полностью » Тренер Сара Тейлор назвала главные барьеры для плюс-сайз спортсменов сегодня в 5:10

Спортзал против больших тел: правила, о которых молчат

Как сделать тренировки комфортными для plus-size? Советы экспертов: от экипировки и защиты от натираний до адаптации упражнений и поиска мотивации.

Читать полностью » Фитнес-тренер Алисия Мартин назвала упражнения против дряблости рук сегодня в 4:50

Три минуты в день — и руки снова выглядят подтянутыми

Дряблость рук — не приговор. Учёные назвали 5 главных причин, а тренер показала простую технику отжиманий, которая реально помогает вернуть упругость.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу: новички должны начинать становую тягу с лёгких весов и техники сегодня в 4:11

Всего один приём со штангой — и становая тяга идёт с чистого старта

Тяжёлый день: атлетов ждёт становая тяга по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1. Как правильно выбрать вес и сохранить технику — советы для всех уровней.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Лучшие способы посадить розмарин: семена, саженцы и черенки
Питомцы

Симптомы укуса пчелы у собак: рекомендации по оказанию первой помощи
Питомцы

Как выбрать гриффона: советы по уходу и воспитанию
Авто и мото

Проект электрокроссовера Belgee EX50 признан экономически нецелесообразным
Красота и здоровье

Зарема Тен: дыню нельзя есть при почечной недостаточности и обострении гастрита
Дом

Как правильно упаковывать продукты для хранения в холодильнике
Садоводство

Эксперты советуют: как увеличить влагоемкость почвы на 70% с помощью органики
Садоводство

Опасные растения на даче: почему стоит избегать посадки лопуха, жимолости и каштана
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru