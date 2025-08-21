Ходьба вместо спортзала: тренер рассказала, как сохранить здоровье
Вы удивитесь, но самый доступный способ сохранить здоровье — это вовсе не бег или спортзал. Руководитель фитнес-студии "БенеФит" Дарья Кожевникова уверена: достаточно регулярно быстро ходить.
Почему быстрая ходьба так полезна
По словам эксперта, именно такой формат движения:
- даёт качественную кардионагрузку;
- улучшает вентиляцию лёгких;
- поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;
- мягко воздействует на суставы.
"Сейчас очень много людей ведут малоподвижный образ жизни, поэтому хотя бы 10 000 шагов в день — уже большая польза", — подчёркивает Кожевникова.
Главное — ходить правильно
Речь не о прогулке "в расслабленном режиме", а о целенаправленной и энергичной ходьбе, которая воспринимается организмом как полноценная тренировка.
Такие прогулки могут:
- повысить выносливость
- улучшить настроение и сон
- даже продлить жизнь
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru