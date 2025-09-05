Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:30

В чём секрет быстрой ходьбы и почему именно она лечит организм

Доктор Шишонин: максимальный оздоровительный эффект даёт быстрая ходьба

Ходьба считается одной из самых доступных и полезных форм физической активности, однако её эффект во многом зависит от темпа и регулярности. Доктор Александр Шишонин в интервью "РИА Новости" объяснил, как правильно ходить, чтобы укрепить здоровье.

Почему важна скорость

По словам специалиста, максимальный оздоровительный эффект достигается при быстрой ходьбе. Такой темп активирует работу сердца, улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и помогает тренировать выносливость.

"Достичь оздоровительного эффекта помогает быстрая ходьба", — сказал доктор Александр Шишонин.

Сколько нужно ходить

Оптимальная длительность прогулки, по мнению врача, составляет от 30 до 60 минут. Он подчеркнул, что полезнее всего уделять около часа в день быстрой ходьбе, превращая её в полноценную тренировку.

Привычка ходить немного быстрее обычного способна заменить лёгкие физические нагрузки и при этом не требует специального оборудования или посещения спортзала.

Простая профилактика заболеваний

Регулярные прогулки не только укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и помогают поддерживать вес, снижают уровень стресса и уменьшают риск хронических заболеваний. Это особенно важно для людей, ведущих сидячий образ жизни.

