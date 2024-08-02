Разработка независимой платежной системы межгосударственным неформальным объединением стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС станет причиной неминуемого экономического уничтожения Соединённых Штатов Америки. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский предприниматель, экс-владелец службы хранения файлов Megaupload Ким Дотком, информирует РИА Новости.

Ким Дотком уверяет, что правительство Штатов ежедневно берёт в долг десять миллионов долларов. При этом США печатают денежные средства с помощью других государств, которые впоследствии применяют американскую денежную единицу как резервную валюту. Однако разработка независимой платежной системы межгосударственным объединением БРИКС станет причиной окончания этого глобального хищения и приведёт к неминуемому экономическому уничтожению Соединённых Штатов Америки, считает немецко-финский интернет-предприниматель.

Ранее председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что в октябре на международной встрече глав государств БРИКС, которая должна состояться в Казане, поднимут вопрос о создании независимой платежной системы союза. По её словам, даже если на саммите не утвердят даты её создания, формат и другие детали, сама тема всё равно будет обсуждаться.

Фото: commons. wikimedia. org / Robert O'Neill (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)