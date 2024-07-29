Процесс разработки коллективной валюты межгосударственного неформального объединения стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС, а также системы платежных средств для торговли внутри союза идёт со скрипом. Об этом информировал РИА Новости заведующий Центром российской стратегии в Азии Георгий Толорая.
Профессор, доктор экономических наук Георгий Толорая заявил, что члены межгосударственного объединения БРИКС проявляют интерес к процессу замещения доллара США в межнациональных расчётах. Однако он добавил, что уровень заинтересованности в замене данной валюты у каждого государства разный. Он объяснил, что все финансовые специалисты обучались по учебным пособиям Соединённых Штатов Америки, и по этой причине они верят в то, что система американской валюты — это наилучшее, что было разработано людьми.
Георгий Толорая сообщил, что по той же причине процедура разработки коллективной валюты межгосударственного неформального объединения стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС идёт так тяжело.
По мнению доктора экономических наук, самое правильное решение — это переход на какую-нибудь нейтральную коллективную валюту или же на электронные деньги. Однако в конце он добавил, что это тоже будет не совсем просто.
Невзирая на вышесказанное, Георгий Толорая считает, что в последнее время всё же сдвиг в сознании у тех, кто был убеждён в устойчивости американской валюты, происходит. По его словам, уже многие государства начинают понимать преимущество от присоединения к процессу, который должен заменить систему, заключающуюся в главенствующем положении доллара и различных организаций, участвующих в финансово-кредитной системе и созданных Соединёнными Штатами Америки и их союзниками.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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