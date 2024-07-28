После присоединения новых членов к БРИКС альянс переживает второе рождение и превращается в переговорную площадку мирового большинства, сообщил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
Он отметил, что в 2023 году БРИКС прекратил свое существование в прежнем виде. Он пояснил, что на саммите в Йоханнесбурге, прошедшем в прошлом году, было принято решение о расширении объединения, к которому присоединились Иран, Эфиопия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.
По его словам, БРИКС сейчас переживает трансформацию, превращаясь в нечто иное — в переговорную платформу не-западного мира, мирового большинства, как это теперь принято называть.
Фото: flickr.com/Beto Barata/PR(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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