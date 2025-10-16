Символ свободы под капельницей: что происходит с 91-летней Брижитт Бардо

91-летняя Брижитт Бардо, культовая французская актриса и символ европейского кинематографа 1950-1960-х годов, уже три недели находится в одной из клиник Тулона. Как сообщает Nice-Matin, причиной госпитализации стала серьезная болезнь, потребовавшая хирургического вмешательства. Несмотря на то, что врачи оценивают ее состояние как стабильное, оно по-прежнему вызывает беспокойство.

"Актриса перенесла операцию, и, по данным врачей, выписка может состояться через несколько дней", — уточняет Nice-Matin.

От балета к кинематографу

Будущая звезда родилась 28 сентября 1934 года в Париже. С юных лет Бардо отличалась артистизмом и грацией: уже в 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Однако вскоре страсть к сцене привела ее не к балету, а к миру кино.

Дебют состоялся в 1952 году — в ленте Жана Буайе "Нормандская дыра", где Бардо сыграла главную роль. Но настоящий успех пришел несколько лет спустя, когда режиссер Роже Вадим снял свою жену в картине "И Бог создал женщину…". Фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы, превратив актрису в международный символ женственности и свободы.

Культовая фигура эпохи

В 1960–1970-х годах Бардо снялась более чем в сорока картинах, включая "Мужское — женское" (1966), "Женщины" (1969), "Послушницы" (1970). Ее героини — независимые, страстные, часто противоречивые — отражали дух времени, когда общество переосмысливало роль женщины.

Помимо кино, артистка успешно проявила себя и в музыке. В сотрудничестве с Сержем Генсбуром она записала несколько песен, ставших хитами. В то время ее стиль, манера говорить и даже походка вдохновляли дизайнеров, художников и фотографов по всему миру.

От звезды экрана — к защитнице животных

В 1986 году Бардо ушла из кино, посвятив себя делу, которое стало смыслом второй половины ее жизни. Она основала La Fondation Brigitte Bardot, организацию по защите животных, выступающую против меховой индустрии, браконьерства и эксплуатации животных в цирках.

"Я предпочитаю общество животных обществу людей", — не раз отмечала Бардо в интервью.

Благодаря её усилиям фонд сегодня поддерживает приюты, финансирует ветеринарные программы и активно участвует в изменении законодательства в сфере защиты животных.

А что если…

Если Бардо всё же решит покинуть больницу в ближайшие дни, это станет хорошим знаком для поклонников по всему миру. Однако её возраст и непростое состояние здоровья заставляют врачей действовать осторожно.

Многие французы воспринимают Бардо не только как актрису, но и как живой символ целой эпохи — времени, когда кино впервые заговорило о свободе личности и чувственности без прикрас.

Интересные факты о Брижитт Бардо

В честь неё названо множество девушек 1950-60-х годов по всему миру — имя Brigitte стало одним из самых популярных во Франции. Бардо стала первой европейской актрисой, получившей всемирную известность без участия в американских фильмах. Её фирменная прическа — пышный пучок с выбившимися прядями — до сих пор носит название Bardot hairstyle и регулярно возвращается в моду.

Исторический контекст

Появление Брижитт Бардо совпало с новой волной французского кино — nouvelle vague. Этот период стал поворотным моментом в истории кинематографа: режиссеры стремились разрушить шаблоны, а актрисы — избавиться от традиционного образа "идеальной женщины". Бардо стала олицетворением этой свободы и естественности, которую невозможно было подделать.

FAQ

Как сейчас чувствует себя Брижитт Бардо?

По последним данным французских СМИ, состояние актрисы стабильное, но она всё ещё остаётся под наблюдением врачей.

Почему она отказалась от актёрской карьеры?

Бардо устала от давления индустрии и решила посвятить жизнь защите животных, основав свой благотворительный фонд.

Живёт ли она во Франции?

Да, актриса уже много лет проживает на своей вилле La Madrague в Сен-Тропе.

Сколько фильмов у неё в карьере?

За двадцать лет карьеры Бардо снялась более чем в сорока картинах.

Продолжает ли фонд её работу сегодня?

Да, La Fondation Brigitte Bardot активно действует, а сама актриса остаётся почётным президентом организации.

Мифы и правда

Миф: Брижитт Бардо полностью разорвала связи с киноиндустрией.

Правда: ъотя актриса действительно ушла из кино, она продолжает получать приглашения и участвовать в документальных проектах, посвящённых истории французского кинематографа.

Миф: она живёт затворницей.

Правда: Бардо ведёт спокойную жизнь, но регулярно делает публичные заявления, касающиеся защиты животных и экологии.