Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брижитт Бардо
Брижитт Бардо
© commons.wikimedia.org by Brazilian National Archives is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:37

Символ свободы под капельницей: что происходит с 91-летней Брижитт Бардо

Nice-Matin: Брижитт Бардо проходит лечение в клинике Тулона после хирургического вмешательства

91-летняя Брижитт Бардо, культовая французская актриса и символ европейского кинематографа 1950-1960-х годов, уже три недели находится в одной из клиник Тулона. Как сообщает Nice-Matin, причиной госпитализации стала серьезная болезнь, потребовавшая хирургического вмешательства. Несмотря на то, что врачи оценивают ее состояние как стабильное, оно по-прежнему вызывает беспокойство.

"Актриса перенесла операцию, и, по данным врачей, выписка может состояться через несколько дней", — уточняет Nice-Matin.

От балета к кинематографу

Будущая звезда родилась 28 сентября 1934 года в Париже. С юных лет Бардо отличалась артистизмом и грацией: уже в 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Однако вскоре страсть к сцене привела ее не к балету, а к миру кино.

Дебют состоялся в 1952 году — в ленте Жана Буайе "Нормандская дыра", где Бардо сыграла главную роль. Но настоящий успех пришел несколько лет спустя, когда режиссер Роже Вадим снял свою жену в картине "И Бог создал женщину…". Фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы, превратив актрису в международный символ женственности и свободы.

Культовая фигура эпохи

В 1960–1970-х годах Бардо снялась более чем в сорока картинах, включая "Мужское — женское" (1966), "Женщины" (1969), "Послушницы" (1970). Ее героини — независимые, страстные, часто противоречивые — отражали дух времени, когда общество переосмысливало роль женщины.

Помимо кино, артистка успешно проявила себя и в музыке. В сотрудничестве с Сержем Генсбуром она записала несколько песен, ставших хитами. В то время ее стиль, манера говорить и даже походка вдохновляли дизайнеров, художников и фотографов по всему миру.

От звезды экрана — к защитнице животных

В 1986 году Бардо ушла из кино, посвятив себя делу, которое стало смыслом второй половины ее жизни. Она основала La Fondation Brigitte Bardot, организацию по защите животных, выступающую против меховой индустрии, браконьерства и эксплуатации животных в цирках.

"Я предпочитаю общество животных обществу людей", — не раз отмечала Бардо в интервью.

Благодаря её усилиям фонд сегодня поддерживает приюты, финансирует ветеринарные программы и активно участвует в изменении законодательства в сфере защиты животных.

А что если…

Если Бардо всё же решит покинуть больницу в ближайшие дни, это станет хорошим знаком для поклонников по всему миру. Однако её возраст и непростое состояние здоровья заставляют врачей действовать осторожно.

Многие французы воспринимают Бардо не только как актрису, но и как живой символ целой эпохи — времени, когда кино впервые заговорило о свободе личности и чувственности без прикрас.

Интересные факты о Брижитт Бардо

  1. В честь неё названо множество девушек 1950-60-х годов по всему миру — имя Brigitte стало одним из самых популярных во Франции.

  2. Бардо стала первой европейской актрисой, получившей всемирную известность без участия в американских фильмах.

  3. Её фирменная прическа — пышный пучок с выбившимися прядями — до сих пор носит название Bardot hairstyle и регулярно возвращается в моду.

Исторический контекст

Появление Брижитт Бардо совпало с новой волной французского кино — nouvelle vague. Этот период стал поворотным моментом в истории кинематографа: режиссеры стремились разрушить шаблоны, а актрисы — избавиться от традиционного образа "идеальной женщины". Бардо стала олицетворением этой свободы и естественности, которую невозможно было подделать.

FAQ

Как сейчас чувствует себя Брижитт Бардо?
По последним данным французских СМИ, состояние актрисы стабильное, но она всё ещё остаётся под наблюдением врачей.

Почему она отказалась от актёрской карьеры?
Бардо устала от давления индустрии и решила посвятить жизнь защите животных, основав свой благотворительный фонд.

Живёт ли она во Франции?
Да, актриса уже много лет проживает на своей вилле La Madrague в Сен-Тропе.

Сколько фильмов у неё в карьере?
За двадцать лет карьеры Бардо снялась более чем в сорока картинах.

Продолжает ли фонд её работу сегодня?
Да, La Fondation Brigitte Bardot активно действует, а сама актриса остаётся почётным президентом организации.

Мифы и правда

Миф: Брижитт Бардо полностью разорвала связи с киноиндустрией.
Правда: ъотя актриса действительно ушла из кино, она продолжает получать приглашения и участвовать в документальных проектах, посвящённых истории французского кинематографа.

Миф: она живёт затворницей.
Правда: Бардо ведёт спокойную жизнь, но регулярно делает публичные заявления, касающиеся защиты животных и экологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бритни Спирс назвала мемуары бывшего мужа попыткой заработать на её имени вчера в 17:01
Нож, спальня и молчание: Федерлайн выставил Бритни монстром, но певица не простила

Бритни Спирс обвинила бывшего мужа Кевина Федерлайна во лжи после публикации отрывков его мемуаров. Что сказала певица и почему снова заговорили о её семье.

Читать полностью » Во время съёмок вчера в 16:56
Герой не только на экране: как Руффало вытащил Харрельсона из хаоса и спас съёмки

Во время съёмок "Иллюзии обмана" в Новом Орлеане вечер в баре чуть не закончился массовой дракой, но Марк Руффало сумел вовремя вмешаться и спасти Вуди Харрельсона.

Читать полностью » Марк Уолберг снимет документальный фильм о скандальном музыканте Прасе Мишеле вчера в 15:48
От битов к приговорам: Марк Уолберг расскажет, как легенда Fugees попала под удар

Марк Уолберг снимет документальный фильм о Прасе Мишеле — от взлётов в Fugees до скандала 1MDB. Создатели обещают честную историю без цензуры.

Читать полностью » Дочь Майкла Джексона объяснила, почему выбирает откровенные наряды вчера в 14:40
Голая правда дочери Майкла Джексона: почему мода для неё — не вызов обществу, а способ выжить

Пэрис Джексон рассказала, почему выбирает провокационные наряды и как они помогают ей принять себя. Для певицы это не вызов обществу, а путь к внутренней свободе.

Читать полностью » Виктория Бекхэм: детям нужно дать шанс, а не судить их по фамилии вчера в 13:14
Блат по наследству: Виктория Бекхэм ответила тем, кто считает её детей "nepo baby"

Виктория Бекхэм объяснила, почему ярлык "nepo baby" несправедлив по отношению к её детям, и рассказала, какие качества она считает по-настоящему важными для успеха.

Читать полностью » Принц Уильям признался, что детские переживания с Дианой сформировали его как отца вчера в 12:09
Диана по-прежнему говорит через него: как принц Уильям строит семью по материнскому завету

Принц Уильям откровенно рассказал, как уроки, полученные от принцессы Дианы, помогают ему воспитывать детей и сохранять баланс между долгом и семейным счастьем.

Читать полностью » Актёр Рами Малек заявил, что без вчера в 11:52
Фредди начался с Эллиота: чему Малек научился у своего самого мрачного героя

Рами Малек рассказал, как роль в "Мистере роботе" открыла ему путь к "Богемской рапсодии" и помогла глубже понять внутренний мир Фредди Меркьюри.

Читать полностью » Хейли Бибер: рождение сына дало мне уверенность и спокойствие вчера в 10:41
Домашняя, но опасная: Хейли Бибер призналась, какой стала после рождения сына

Хейли Бибер рассказала, как материнство изменило её взгляд на жизнь: от "свирепости" и внутренней силы до новой ценности простых моментов.

Читать полностью »

Новости
Еда
Повар: картофель с колбасой проще всего готовить в мультиварке
УрФО
В посёлке Сагра под Екатеринбургом на улицах появились десятки диких кабанов
Спорт и фитнес
ВОЗ заявила о росте продолжительности жизни у физически активных людей
Технологии
Google запустила Recovery Contacts и вход по номеру телефона для восстановления аккаунта
Туризм
Путешествия по Европе в ноябре: лучшие направления — Прага, Барселона и Вена
Питомцы
Кинолог Федман уточнила, что собаки ищут глазами защиту во время дефекации
Авто и мото
Минпромторг: пересмотр утильсбора может вступить в силу с января 2026 года
Садоводство
После сильных дождей почву восстанавливают компостом и мульчей — рекомендации специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet