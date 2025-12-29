Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:21

Брижит Бардо изменила последнюю волю: прощание пройдёт не так, как она говорила годами

Брижит Бардо похоронят 7 января на морском кладбище в Сен-Тропе — ici

Прощание с Брижит Бардо пройдёт не так, как она ранее неоднократно описывала в интервью. Место захоронения легендарной французской актрисы и зоозащитницы изменилось, несмотря на её прежние публичные заявления. Об этом сообщает радиостанция ici.

Где и когда состоятся похороны

По информации радиостанции, похороны Брижит Бардо состоятся 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции. Церемония начнётся в 11:00 по местному времени в церкви, после чего актрису предадут земле.

Ранее в СМИ появлялась иная информация. Радиостанция Franceinfo со ссылкой на журналистку Венди Бушар сообщала, что Бардо будет похоронена в собственном саду у моря в Сен-Тропе. Однако, как уточняет ici, в итоге было принято другое решение.

Последняя воля и её изменение

В последние годы жизни Брижит Бардо не раз говорила, что хотела бы быть похороненной в своём саду с видом на море. Эти высказывания неоднократно цитировались французскими СМИ и воспринимались как окончательная позиция актрисы.

Тем не менее, по данным радиостанции ici, по неизвестным причинам Бардо изменила свою последнюю волю. Официальных пояснений, почему было принято решение о захоронении на городском кладбище, не приводится.

Контекст и символика места

Как отмечается в публикации, Брижит Бардо будет покоиться лицом к Средиземному морю, которое она всегда подчёркнуто любила. Могила актрисы расположится неподалёку от захоронений французского композитора Эдди Барклая и кинорежиссёра Роже Вадима.

О смерти Бардо стало известно 28 декабря. Агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд актрисы сообщало, что она скончалась в возрасте 91 года. Брижит Бардо была одной из самых узнаваемых фигур французского кинематографа XX века и в последние десятилетия жизни активно занималась защитой прав животных.

