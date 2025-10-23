Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брижитт Бардо
Брижитт Бардо
© commons.wikimedia.org by Brazilian National Archives is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:13

Франция затаила дыхание: как Брижитт Бардо "воскресла"

Брижитт Бардо опровергла сообщения о своей смерти

Французская актриса Брижитт Бардо, которой недавно исполнился 91 год, снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за ложной информации о своей смерти. В соцсети X легенда французского кино опубликовала пост, опровергнувший фейк, который за несколько часов успел облететь мировые СМИ.

"Не знаю, какой идиот запустил эту фейковую новость о моем исчезновении, но знайте: я в порядке и не собираюсь уходить со сцены", — написала она в X.

Как появился слух

Слухи о смерти актрисы распространил 27-летний инфлюэнсер Aqababe (настоящее имя — Анис Зитуни). В своём посте он утверждал, что получил "эксклюзивную информацию" о кончине Бардо и даже сообщил, будто "её гроб заказан в коммуне Сен-Поль-де-Жарра в департаменте Арьеж". Пост быстро набрал тысячи просмотров, но вскоре был удалён.

Реакция актрисы

Публикация Бардо в X моментально разошлась по французским медиа. Для многих поклонников её сообщение стало большим облегчением. Несмотря на преклонный возраст, артистка подчеркнула, что чувствует себя хорошо и продолжает вести активную жизнь.

Ответ блогера

После появления официального опровержения Aqababe не стал извиняться. Он заявил, что актриса якобы не управляет своей страницей в X самостоятельно.

"Я удалил свой эксклюзивный твитт о смерти Брижитт Бардо. Её твиттер ведёт не она сама — вы всё увидите, когда AFP официально объявит о смерти", — написал блогер.

Что известно о состоянии здоровья Бардо

Как сообщала газета Var-Matin, 16 октября актриса действительно находилась в больнице Тулона, где проходила лечение и перенесла хирургическое вмешательство. По данным издания, госпитализация длилась около трёх недель.

На следующий день Бардо лично связалась с агентством AFP и пояснила, что речь шла о незначительной операции, прошедшей успешно. Звезда поблагодарила медиков клиники Сен-Жан за заботу и добавила, что уже вернулась домой.

"Я чувствую себя хорошо, отдыхаю и благодарна врачам за внимательное отношение", — отметила Бардо.

Почему новости о смерти знаменитостей появляются так часто

Эксперты в области цифровых коммуникаций отмечают, что фейковые сообщения о смерти звёзд — одно из самых распространённых направлений кликбейта. Ложные новости активно распространяются в соцсетях, где даже одно сообщение от популярного блогера может вызвать волну публикаций в СМИ.

В случае с Бардо ситуация усугубилась тем, что актриса редко появляется на публике, а её официальные аккаунты ведутся помощниками. Это создаёт почву для домыслов и спекуляций.

Кто такая Брижитт Бардо сегодня

Брижитт Бардо — символ французского кинематографа 1950-1960-х годов и икона стиля. После ухода из кино она посвятила жизнь защите животных, основав благотворительный фонд Fondation Brigitte Bardot. Актриса продолжает участвовать в общественных инициативах и давать редкие интервью, в которых рассуждает о свободе, экологии и правах животных.

Часто задаваемые вопросы

Как сейчас чувствует себя Брижитт Бардо?
По словам самой актрисы, она находится дома и восстанавливается после небольшой операции.

Почему вокруг неё так много слухов?
Из-за возраста и редких появлений в публичном пространстве её имя часто используется в фейковых новостях.

Ведёт ли Бардо свой аккаунт в X лично?
Официально это не подтверждено. Однако публикации, включая её последнее сообщение, считаются подлинными, поскольку их цитируют крупные агентства вроде AFP.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дочь Алека Болдуина рассказала о чувстве одиночества в детстве и влиянии развода родителей сегодня в 7:39
Одинокий трон Голливуда: что пережила дочь Алека Болдуина в детстве

Айрленд Болдуин рассказала о своем одиночном детстве и том, как смогла освободиться от эмоционального груза, формируя собственную модель семьи.

Читать полностью » Актер Кристиан Бейл назвал сегодня в 6:33
Темный рыцарь в мире магии: какой фильм Кристиан Бейл советует смотреть детям

Кристиан Бейл неожиданно советует детям смотреть "Ходячий замок" — аниме, полное магии, приключений и важных жизненных уроков.

Читать полностью » Редкая карточка Майкла Джордана 1986 года с автографом ушла с молотка за 2,7 млн долларов сегодня в 5:25
Шок на аукционе: фанаты не поверили, что подпись Майкла Джордана стоит как дом

Редкая коллекционная карточка Майкла Джордана ушла с молотка за рекордную сумму, подтверждая ценность автографов и уникальность спортивных артефактов.

Читать полностью » Лора Линни и Рис Иванс сыграют в драме о болезни Паркинсона сегодня в 4:18
Танцы, которые лечат: как болезнь Паркинсон стала вдохновением для нового фильма

Лора Линни и Рис Иванс объединяются в драме о танцах, юморе и силе духа перед лицом болезни Паркинсона.

Читать полностью » Министерство культуры не допустило отставки директора Лувра Лоранс де Кар после кражи в музее — Le Figaro сегодня в 3:10
Отставка заблокирована: почему директор Лувра осталась в должности после кражи

Ограбление Лувра потрясло Францию: драгоценности Наполеона похищены за семь минут, а попытка отставки президента музея осталась безуспешной.

Читать полностью » Кристен Белл подверглась критике за шутку о домашнем насилии в годовщину свадьбы сегодня в 2:03
Интернет в огне: почему годовщина свадьбы голливудской звезды обернулась критикой и обвинениями

Кристен Белл подверглась критике за шутку о домашнем насилии в годовщину свадьбы, что вызвало бурю комментариев и реакцию правозащитников.

Читать полностью » Американские кинематографисты готовят документальный фильм о Джоне Хьюзе — Deadline сегодня в 1:55
Было бы смешно, если бы не было так важно: как Джон Хьюз изменил американское кино

Американские кинематографисты готовят документальный фильм о Джоне Хьюзе, создателе культовых фильмов 80-х и 90-х, который определил стиль целого поколения.

Читать полностью » Журнал Collider включил советский фильм сегодня в 0:53
Любовь длиной в вечность: лучшие романтические киноэпосы, которые доведут до слёз и восторга

Collider назвал десять фильмов, где любовь становится эпосом. От "Титаника" до "Войны и мира" — истории, в которых чувства сильнее времени и обстоятельств.

Читать полностью »

Новости
Дом
Марк Фельдман: чистить уличные подушки нужно дважды в год — весной и осенью
Спорт и фитнес
Влияние мышечной массы на сжигание калорий: объяснение ученых
Питомцы
80% домашних кошек оказываются смешанных пород
Питомцы
Ежи в российских садах стали чаще впадать в спячку раньше срока
УрФО
Фермер из Варны оштрафован за отсутствие регистрации свиней в системе "ВетИС"
Спорт и фитнес
Высокая цена спортивной обуви не гарантирует качество — Йенс Якоб Андерсен
Садоводство
Ботаник Ольга Назарова: лишняя вода опаснее засухи для кактусов
Туризм
Весна и осень — лучшие сезоны для посещения Южной Кореи из-за мягкого климата и живописных пейзажей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet