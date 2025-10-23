Франция затаила дыхание: как Брижитт Бардо "воскресла"

Французская актриса Брижитт Бардо, которой недавно исполнился 91 год, снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за ложной информации о своей смерти. В соцсети X легенда французского кино опубликовала пост, опровергнувший фейк, который за несколько часов успел облететь мировые СМИ.

"Не знаю, какой идиот запустил эту фейковую новость о моем исчезновении, но знайте: я в порядке и не собираюсь уходить со сцены", — написала она в X.

Как появился слух

Слухи о смерти актрисы распространил 27-летний инфлюэнсер Aqababe (настоящее имя — Анис Зитуни). В своём посте он утверждал, что получил "эксклюзивную информацию" о кончине Бардо и даже сообщил, будто "её гроб заказан в коммуне Сен-Поль-де-Жарра в департаменте Арьеж". Пост быстро набрал тысячи просмотров, но вскоре был удалён.

Реакция актрисы

Публикация Бардо в X моментально разошлась по французским медиа. Для многих поклонников её сообщение стало большим облегчением. Несмотря на преклонный возраст, артистка подчеркнула, что чувствует себя хорошо и продолжает вести активную жизнь.

Ответ блогера

После появления официального опровержения Aqababe не стал извиняться. Он заявил, что актриса якобы не управляет своей страницей в X самостоятельно.

"Я удалил свой эксклюзивный твитт о смерти Брижитт Бардо. Её твиттер ведёт не она сама — вы всё увидите, когда AFP официально объявит о смерти", — написал блогер.

Что известно о состоянии здоровья Бардо

Как сообщала газета Var-Matin, 16 октября актриса действительно находилась в больнице Тулона, где проходила лечение и перенесла хирургическое вмешательство. По данным издания, госпитализация длилась около трёх недель.

На следующий день Бардо лично связалась с агентством AFP и пояснила, что речь шла о незначительной операции, прошедшей успешно. Звезда поблагодарила медиков клиники Сен-Жан за заботу и добавила, что уже вернулась домой.

"Я чувствую себя хорошо, отдыхаю и благодарна врачам за внимательное отношение", — отметила Бардо.

Почему новости о смерти знаменитостей появляются так часто

Эксперты в области цифровых коммуникаций отмечают, что фейковые сообщения о смерти звёзд — одно из самых распространённых направлений кликбейта. Ложные новости активно распространяются в соцсетях, где даже одно сообщение от популярного блогера может вызвать волну публикаций в СМИ.

В случае с Бардо ситуация усугубилась тем, что актриса редко появляется на публике, а её официальные аккаунты ведутся помощниками. Это создаёт почву для домыслов и спекуляций.

Кто такая Брижитт Бардо сегодня

Брижитт Бардо — символ французского кинематографа 1950-1960-х годов и икона стиля. После ухода из кино она посвятила жизнь защите животных, основав благотворительный фонд Fondation Brigitte Bardot. Актриса продолжает участвовать в общественных инициативах и давать редкие интервью, в которых рассуждает о свободе, экологии и правах животных.

Часто задаваемые вопросы

Как сейчас чувствует себя Брижитт Бардо?

По словам самой актрисы, она находится дома и восстанавливается после небольшой операции.

Почему вокруг неё так много слухов?

Из-за возраста и редких появлений в публичном пространстве её имя часто используется в фейковых новостях.

Ведёт ли Бардо свой аккаунт в X лично?

Официально это не подтверждено. Однако публикации, включая её последнее сообщение, считаются подлинными, поскольку их цитируют крупные агентства вроде AFP.