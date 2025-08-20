Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:16

Как сделать тёмную комнату светлой без капитального ремонта

Простые приёмы: зеркала, текстиль и подсветка помогут осветлить интерьер

Когда в комнате не хватает естественного света, даже самый стильный интерьер выглядит тускло и неуютно. Хорошая новость ― ситуацию можно исправить без капитального ремонта. Несколько простых приёмов помогут визуально "подсветить" пространство и добавить тепла.

Используйте отражающие поверхности

Одни из самых работающих инструментов — зеркала и глянцевые материалы. Разместите зеркало напротив окна или светильника — отражённый поток света уйдёт вглубь комнаты. Глянцевые фасады мебели, лакированный пол или декоративные металлические элементы тоже оказывают такой эффект. Главное — не переборщить: чрезмерный блеск может сделать обстановку холодной и неуютной.

Подберите правильную палитру

Светлые тёплые оттенки компенсируют нехватку солнечного света. Для стен подойдут кремовый, светло-серый, бежевый, пыльно-голубой или персиковый. Чисто белый цвет в тёмных интерьерах может выглядеть "плоско", поэтому лучше выбирать пастель с мягким подтоном. Пол и потолок желательно оформить в схожих тонах — это визуально расширит помещение. Мебель лучше подбирать в светлой, немаркой обивке.

Добавьте несколько уровней света

Одна потолочная люстра — это база, но не уют. Используйте торшеры, настольные лампы, бра, подсветку полок и картин — тёплое рассеянное освещение создаёт ощущение уюта и расслабления. Даже декоративные свечи способны изменить атмосферу в лучшую сторону.

Уделите внимание размещению светильников

Важно не только количество света, но и его направление. Центральная люстра даёт общий фон, а локальные источники нужны в зоне отдыха, рабочем уголке, возле кресла для чтения. Направив свет на стены, можно визуально расширить пространство. Освещайте крупную мебель — иначе она будет создавать глубокие тени. А чтобы регулировать яркость под настроение, используйте диммеры.

Поменяйте текстиль

Тёмные тяжёлые шторы буквально "съедают" свет. Замените их на лёгкие занавески из льна, хлопка или органзы — они пропускают дневной свет и делают интерьер воздушным. Для затемнения ночью подойдут римские шторы или светлые жалюзи. Главное — чтобы текстиль гармонировал с общей палитрой комнаты.

