Во вторник, 28 марта, состоялся брифинг Министерства обороны РФ, где его руководитель Сергей Шойгу прокомментировал нынешнее положение дел, касаемо проведения специальной военной операции на Украине.

Ниже представлены главные заявления:

ПВО РФ впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB ;

впервые перехватила управляемый реактивный снаряд ; Потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих на донецком направлении;

военнослужащих на донецком направлении; ВСУ потеряли за сутки до 65 человек на купянском направлении;

человек на купянском направлении; Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 125 военнослужащих и восемь единиц техники;

военнослужащих и единиц техники; ВС РФ уничтожили на херсонском направлении до 18 военных и 5 автомобилей ВСУ;

военных и автомобилей ВСУ; ВСУ потеряли за сутки около 20 военных на южнодонецком и запорожском направлениях;

военных на южнодонецком и запорожском направлениях; Средства ПВО РФ за сутки перехватили восемнадцать снарядов РСЗО HIMARS ;

; ВС РФ уничтожили РЛС ЗРК С-300 ВСУ в Херсонской области.

Ранее ведомство сообщало, что "киевский режим осуществил попытку совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении" по территории Тульской области.