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  • Опубликована сегодня в 14:47

Шойгу прокомментировал нынешнее положение дел, касаемо проведения СВО

Во вторник, 28 марта, состоялся брифинг Министерства обороны РФ, где его руководитель Сергей Шойгу прокомментировал нынешнее положение дел, касаемо проведения специальной военной операции на Украине.

Ниже представлены главные заявления:

  • ПВО РФ впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB;
  • Потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих на донецком направлении;
  • ВСУ потеряли за сутки до 65 человек на купянском направлении;
  • Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 125 военнослужащих и восемь единиц техники;
  • ВС РФ уничтожили на херсонском направлении до 18 военных и 5 автомобилей ВСУ;
  • ВСУ потеряли за сутки около 20 военных на южнодонецком и запорожском направлениях;
  • Средства ПВО РФ за сутки перехватили восемнадцать снарядов РСЗО HIMARS;
  • ВС РФ уничтожили РЛС ЗРК С-300 ВСУ в Херсонской области.

Ранее ведомство сообщало, что "киевский режим осуществил попытку совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении" по территории Тульской области.

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