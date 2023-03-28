Во вторник, 28 марта, состоялся брифинг Министерства обороны РФ, где его руководитель Сергей Шойгу прокомментировал нынешнее положение дел, касаемо проведения специальной военной операции на Украине.
Ниже представлены главные заявления:
- ПВО РФ впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB;
- Потери ВСУ за сутки составили до 240 военнослужащих на донецком направлении;
- ВСУ потеряли за сутки до 65 человек на купянском направлении;
- Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 125 военнослужащих и восемь единиц техники;
- ВС РФ уничтожили на херсонском направлении до 18 военных и 5 автомобилей ВСУ;
- ВСУ потеряли за сутки около 20 военных на южнодонецком и запорожском направлениях;
- Средства ПВО РФ за сутки перехватили восемнадцать снарядов РСЗО HIMARS;
- ВС РФ уничтожили РЛС ЗРК С-300 ВСУ в Херсонской области.
Ранее ведомство сообщало, что "киевский режим осуществил попытку совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении" по территории Тульской области.
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