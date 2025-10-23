Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:58

Бриджит снова на пьедестале: Лондон увековечил героиню, которая научила женщин смеяться над собой

В Лондоне установят памятник Бриджит Джонс на площади Лестер-сквер

На Лестер-сквер, одном из самых посещаемых мест британской столицы, в ноябре появится бронзовый памятник Бриджит Джонс - героине романов Хелен Филдинг и одноимённых фильмов, где её сыграла Рене Зеллвегер. Решение установить монумент именно здесь неслучайно: площадь давно стала домом для скульптур культовых персонажей кино.

Официальное открытие запланировано на 17 ноября, а среди гостей ожидаются Рене Зеллвегер, Чивитэль Эджиофор, Салли Филлипс и Лео Вудалл - актёры, игравшие в фильмах франшизы.

Монумент создаёт британская компания 3D Eye, специализирующаяся на арт-инсталляциях и скульптурах для городских пространств.

От романа до легенды экрана

История Бриджит Джонс началась в 1996 году с выхода романа "Дневник Бриджит Джонс". Книга мгновенно стала бестселлером — её героиня, немного неуверенная в себе, остроумная и очаровательная, влюблённая в жизнь и склонная к самоиронии, оказалась близка миллионам читателей.

В последующие годы Филдинг выпустила ещё три книги: "Грани разумного" (1999), "Без ума от мальчишки" (2013) и "Ребёнок Бриджит Джонс. Дневники" (2016). Каждая из них по-своему раскрывала взросление героини и её попытки найти баланс между карьерой, личной жизнью и самоуважением.

Эволюция Бриджит на экране

Первый фильм "Дневник Бриджит Джонс" вышел в 2001 году и стал мировым феноменом. Картина собрала более 280 млн долларов и принесла Рене Зеллвегер первую номинацию на "Оскар". Спустя три года зрители увидели продолжение — "Бриджит Джонс: Грани разумного", а в 2016 году — третью часть, где героиня столкнулась с новой реальностью: зрелостью и материнством.

В 2025 году вышел четвёртый фильм — "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки". Лента вновь собрала актёрский состав предыдущих частей и получила восторженные отзывы за "честный и тёплый портрет женщины своего времени".

Сравнение: книги и фильмы о Бриджит Джонс

Формат Год выхода Основная тема Отличие
Роман "Дневник Бриджит Джонс" 1996 Поиск себя и любви Ироничная хроника одиночества 90-х
Фильм "Дневник Бриджит Джонс" 2001 Романтика и самоирония Классика британской комедии
"Грани разумного" 1999/2004 Разочарования и рост Более зрелая и острая версия
"Без ума от мальчишки" 2013/2025 Современные отношения Переосмысление героини XXI века

Советы шаг за шагом: как попасть на открытие

  1. Следите за новостями Westminster City Council — именно они публикуют подробности церемонии.

  2. Заранее забронируйте жильё в районе Сохо или Ковент-Гарден: ближе всего к Лестер-сквер.

  3. Приходите заранее — в день открытия ожидается большое количество зрителей.

  4. Захватите зонт — ноябрьская погода в Лондоне переменчива.

  5. Посетите соседний кинотеатр Odeon — здесь проходили премьеры всех фильмов о Бриджит Джонс.

FAQ

— Где будет стоять памятник?
На площади Лестер-сквер в центре Лондона, рядом с кинотеатром Odeon.

— Почему именно Бриджит Джонс?
Потому что это один из самых узнаваемых британских персонажей, олицетворяющих эпоху конца XX — начала XXI века.

Мифы и правда

Миф: памятник ставят в честь актрисы.
Правда: монумент посвящён именно персонажу — Бриджит Джонс, как культурному феномену.

Миф: проект финансирует студия Universal.
Правда: установка памятника — часть городского культурного проекта Scenes in the Square.

Миф: статуя временная.
Правда: она станет постоянным элементом площади.

