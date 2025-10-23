Бриджит снова на пьедестале: Лондон увековечил героиню, которая научила женщин смеяться над собой
На Лестер-сквер, одном из самых посещаемых мест британской столицы, в ноябре появится бронзовый памятник Бриджит Джонс - героине романов Хелен Филдинг и одноимённых фильмов, где её сыграла Рене Зеллвегер. Решение установить монумент именно здесь неслучайно: площадь давно стала домом для скульптур культовых персонажей кино.
Официальное открытие запланировано на 17 ноября, а среди гостей ожидаются Рене Зеллвегер, Чивитэль Эджиофор, Салли Филлипс и Лео Вудалл - актёры, игравшие в фильмах франшизы.
Монумент создаёт британская компания 3D Eye, специализирующаяся на арт-инсталляциях и скульптурах для городских пространств.
От романа до легенды экрана
История Бриджит Джонс началась в 1996 году с выхода романа "Дневник Бриджит Джонс". Книга мгновенно стала бестселлером — её героиня, немного неуверенная в себе, остроумная и очаровательная, влюблённая в жизнь и склонная к самоиронии, оказалась близка миллионам читателей.
В последующие годы Филдинг выпустила ещё три книги: "Грани разумного" (1999), "Без ума от мальчишки" (2013) и "Ребёнок Бриджит Джонс. Дневники" (2016). Каждая из них по-своему раскрывала взросление героини и её попытки найти баланс между карьерой, личной жизнью и самоуважением.
Эволюция Бриджит на экране
Первый фильм "Дневник Бриджит Джонс" вышел в 2001 году и стал мировым феноменом. Картина собрала более 280 млн долларов и принесла Рене Зеллвегер первую номинацию на "Оскар". Спустя три года зрители увидели продолжение — "Бриджит Джонс: Грани разумного", а в 2016 году — третью часть, где героиня столкнулась с новой реальностью: зрелостью и материнством.
В 2025 году вышел четвёртый фильм — "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки". Лента вновь собрала актёрский состав предыдущих частей и получила восторженные отзывы за "честный и тёплый портрет женщины своего времени".
Сравнение: книги и фильмы о Бриджит Джонс
|Формат
|Год выхода
|Основная тема
|Отличие
|Роман "Дневник Бриджит Джонс"
|1996
|Поиск себя и любви
|Ироничная хроника одиночества 90-х
|Фильм "Дневник Бриджит Джонс"
|2001
|Романтика и самоирония
|Классика британской комедии
|"Грани разумного"
|1999/2004
|Разочарования и рост
|Более зрелая и острая версия
|"Без ума от мальчишки"
|2013/2025
|Современные отношения
|Переосмысление героини XXI века
Советы шаг за шагом: как попасть на открытие
-
Следите за новостями Westminster City Council — именно они публикуют подробности церемонии.
-
Заранее забронируйте жильё в районе Сохо или Ковент-Гарден: ближе всего к Лестер-сквер.
-
Приходите заранее — в день открытия ожидается большое количество зрителей.
-
Захватите зонт — ноябрьская погода в Лондоне переменчива.
-
Посетите соседний кинотеатр Odeon — здесь проходили премьеры всех фильмов о Бриджит Джонс.
FAQ
— Где будет стоять памятник?
На площади Лестер-сквер в центре Лондона, рядом с кинотеатром Odeon.
— Почему именно Бриджит Джонс?
Потому что это один из самых узнаваемых британских персонажей, олицетворяющих эпоху конца XX — начала XXI века.
Мифы и правда
Миф: памятник ставят в честь актрисы.
Правда: монумент посвящён именно персонажу — Бриджит Джонс, как культурному феномену.
Миф: проект финансирует студия Universal.
Правда: установка памятника — часть городского культурного проекта Scenes in the Square.
Миф: статуя временная.
Правда: она станет постоянным элементом площади.
