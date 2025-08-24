Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бесконечная драма или сериал-монополист? "Бриджертоны" идут ва-банк

ScreenRant: "Бриджертоны" получат восемь сезонов, четвёртый расскажет историю Бенедикта

Восьмилетняя сага о семье Бриджертон официально подтверждена. Исполнительный продюсер Шонда Раймс во время своего выступления на Эдинбургском кинофестивале объявила, что каждый сезон сериала будет посвящён одному из восьми детей семьи, а значит зрителей ждут целых восемь сезонов. Об этом сообщает ScreenRant.

"В серии книг о Бриджертонах восемь детей. Фиалка Бриджертон и все ее восемь детей вступили в брак. Так что каждый сезон будет посвящен одному ребенку", — заявила Раймс.

История создания и развитие сюжета

С момента премьеры в 2020 году "Бриджертоны" стали одним из самых обсуждаемых проектов Netflix. Атмосфера Лондона времён регентства, утончённые костюмы и драматичные любовные линии принесли сериалу огромную популярность. Первый сезон был посвящён Дафне Бриджертон, второй — её брату Энтони, а третий показал историю Колина.

Съёмки четвёртого сезона уже завершены, и премьера запланирована на 2026 год. В центре внимания окажется Бенедикт — второй сын семьи. По сюжету он встретит таинственную незнакомку на маскараде, что заставит его по-новому взглянуть на собственную свободу и холостяцкую жизнь.

Возможные продолжения

Шонда Раймс не исключила, что вселенная может расшириться. Ведь Джулия Куинн, автор книжной серии, создала и другие романы в том же сеттинге, что даёт почву для спин-оффов.

"У шоу могут появиться новые направления, так как в книгах есть ещё немало интересных персонажей и историй", — рассказала Раймс.

