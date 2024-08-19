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ВСУ пытались взорвать железнодорожный мост в Брянской области
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Беспилотники ВСУ промахнулись при ударе по железнодорожному мосту в Брянской области

ВСУ пытались взорвать железнодорожный мост в Брянской области

В Брянской области беспилотники ВСУ атаковали железнодорожный мост. По информации источника "Базы", утром 18 августа в районе села Витемля Погарского района Брянской области были замечены три беспилотника, которые направлялись к 450-метровому мосту через реку Десна.

Два беспилотника попали в район моста, один промахнулся, другой попал в здание поста охраны, повредив внешний фасад, защитную сетку и пожарный щит, не нанеся серьёзных повреждений. Третий улетел в сторону Белой Березки, которая находится восточнее.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по двум переправамв Курской области, предположительно, с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Фото: armyinform. com.ua/АрміяInform(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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