Мост через Вах
© commons.wikimedia.org by Тегорит is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 21:14

Мост вернулся из девяностых: как Кострома воскресила забытый путь через Оршу

В Костромской области открыли мост через Оршу после капремонта — АиФ Кострома

Мост, который десятилетиями оставался жизненно важной артерией для жителей Кузнецовского сельского поселения, снова открыт. После капитального ремонта переправа через реку Оршу в Костромской области готова принимать автомобили и пешеходов. Об этом сообщает издание "АиФ Кострома".

Новый этап для старого моста

Сооружение, построенное ещё в 1990-е годы, долгие годы оставалось единственным связующим звеном между несколькими деревнями и районным центром. Разрушение покрытия и износ несущих конструкций делали движение по мосту небезопасным, поэтому капитальный ремонт стал не просто плановым мероприятием, а необходимостью. Работы велись в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на обновление транспортной сети в малых населённых пунктах.

Фактически мост был возведён заново. Подрядчики усилили опоры, заменили пролётные балки, полностью перестроили настил и тротуары. Установлены современные металлические ограждения, новые дорожные знаки и освещение. Благодаря этим изменениям сооружение теперь соответствует всем требованиям безопасности и сможет прослужить не одно десятилетие.

Значение для региона

Для местных жителей восстановление переправы стало событием, сопоставимым с открытием новой дороги. Мост связывает сельхозпредприятия, обеспечивая удобную логистику для доставки продукции и техники. Теперь фермеры смогут без задержек добираться до складов и рынков, а школьные автобусы — безопасно перевозить детей в учебные заведения соседних деревень.

Кроме практической пользы, обновлённый объект имеет и культурное значение. Через эту дорогу проходит туристический маршрут, посвящённый Александру Пушкину, который в своё время путешествовал по костромским местам. Теперь маршрут снова открыт для туристов и любителей отечественной литературы, а Кузнецовское поселение получило шанс привлечь больше гостей.

Инфраструктура, которая объединяет

Ремонт моста через Оршу стал примером того, как федеральные инициативы могут менять жизнь небольших сельских территорий. Такие проекты делают провинцию более доступной и комфортной для жизни, создавая прочные связи между прошлым и будущим региона.

"Обновлённое сооружение повысит безопасность движения и улучшит транспортную доступность для жителей нескольких деревень", — отмечается в издании "АиФ Кострома".

