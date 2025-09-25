Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Возле села Быстрый Исток, река Обь
Возле села Быстрый Исток, река Обь
© commons.wikimedia.org by Лариса94 is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:28

Мост через Обь — уже есть, имени пока нет: кто даст ему голос и характер

В Сургуте жители Югры выбирают название нового моста через Обь

Представьте: в Сургуте появился новый мост через величественную Обь, и именно жители Югры могут решить, каким будет его имя. Это не просто формальность, а редкая возможность оставить след в истории региона.

Опрос открыт для всех

С 25 сентября по 2 октября 2025 года любой житель Ханты-Мансийского автономного округа может принять участие в общественном обсуждении. Опрос размещён на портале "Открытый регион — Югра", где горожанам предлагают проголосовать за название или предложить свой вариант.

Инициатива студентов и поддержка губернатора

Особое внимание привлекает идея студенческих отрядов, которые участвовали в строительстве моста. Они предложили назвать его "Звезда Оби". Инициативу уже поддержал губернатор Югры Руслан Кухарук. Однако выбор не ограничен этим вариантом — каждый голосующий вправе предложить собственное название.

Почему это важно

Название моста — это не просто слово на карте. Оно станет символом для региона, будет звучать в новостях, документах и повседневной речи. Жителям округа предлагают вместе создать этот символ, который объединит прошлое, настоящее и будущее Югры.

