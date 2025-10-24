Джоди Тернер-Смит и тайны итальянской глуши: что скрывает "идеальный Эдем" невест-вампиров
Британская актриса Джоди Тернер-Смит, знакомая зрителям по сериалу "Анна Болейн", готовится к новой роли в хорроре "Невесты". Её партнёршей на съёмочной площадке станет Оливия Кук, известная по "Дому дракона". Об этом сообщил Deadline, уточнив, что фильм уже находится в производстве.
Режиссёром картины выступает Хлоя Окуно, ранее поставившая "Наблюдающего". В состав актёрской команды также вошли Гарри Лоути ("Индустрия"), Виола Преттеджон ("Свидетельство Энн Ли") и Берн Горман ("Франкенштейн"). Сюжет обещает интригу и элементы психологического ужаса, а события разворачиваются в Италии 1960-х годов.
Главная героиня — молодая женщина по имени Салли Бишоп. После нервного срыва она с мужем останавливается на удалённой вилле, чтобы восстановить силы. На территории особняка Салли встречает загадочного графа, проявляющего к ней необычный интерес. Вскоре выясняется, что он создал в итальянской глуши своего рода "идеальный жестокий Эдем невест-вампиров", где соблюдаются ужасающие ритуалы.
Съёмки фильма уже стартовали в Будапеште. Сценарий написала сама Хлоя Окуно, а продюсерами выступили Энтони Брегман, Стефани Аспиасу и Грег Зук из компании Likely Story. В производстве участвуют студии Manor Kill Media и Neon, а за международное распространение картины за пределами Северной Америки отвечают Focus International и FilmNation.
Ранее сообщалось о том, что одну из ролей в "Невестах" должна была сыграть Майка Монро, однако её участие в проекте на текущий момент остаётся неизвестным.
Исторический контекст
В 60-е годы в Италии активно развивались готические и психологические фильмы ужасов. "Невесты" продолжает эту традицию, перенося зрителя в эпоху ретро-атмосферы и эстетики европейского хоррора.
Интересные факты
-
Съёмки проходят в Будапеште, а действие фильма разворачивается в Италии.
-
Хлоя Окуно сама написала сценарий, что позволяет режиссёру полностью контролировать атмосферу.
-
Студия Neon ранее продюсировала успешные независимые фильмы, что обещает высокое качество визуальной части.
