Хотел купить диплом, а купил уголовное дело: в Новом Уренгое возбуждено расследование

В Новом Уренгое (ЯНАО) возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в попытке дать взятку должностному лицу за незаконные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

Мужчине вменяется преступление по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Схема подозреваемого

По версии следствия:

с мая 2024 года по январь 2025-го он переводил деньги на счёт заведующей заочного отделения одного из колледжей,

взамен рассчитывал не посещать занятия и свободно сдавать экзамены,

однако женщина не имела полномочий для принятия подобных решений и потратила деньги на личные нужды.

Следствие и возможное наказание

Сейчас проводится комплекс следственных действий:

устанавливаются обстоятельства дела,

изымаются доказательства,

допрашиваются участники.

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. В случае признания вины ему грозит штраф или лишение свободы сроком до 8 лет.