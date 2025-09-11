Хотел купить диплом, а купил уголовное дело: в Новом Уренгое возбуждено расследование
В Новом Уренгое (ЯНАО) возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в попытке дать взятку должностному лицу за незаконные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.
Мужчине вменяется преступление по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Схема подозреваемого
По версии следствия:
-
с мая 2024 года по январь 2025-го он переводил деньги на счёт заведующей заочного отделения одного из колледжей,
-
взамен рассчитывал не посещать занятия и свободно сдавать экзамены,
-
однако женщина не имела полномочий для принятия подобных решений и потратила деньги на личные нужды.
Следствие и возможное наказание
Сейчас проводится комплекс следственных действий:
-
устанавливаются обстоятельства дела,
-
изымаются доказательства,
-
допрашиваются участники.
Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. В случае признания вины ему грозит штраф или лишение свободы сроком до 8 лет.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru