Тяжелые сухопутные транспортные роботы, изобретенные в Великобритании, на данный момент проходят проверку на боевую оснащенность и стойкость. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Испытания тяжёлых беспилотных наземных систем... прошли впервые в истории Великобритании, тестируя их эффективность в ситуациях на поле боя"

Испытания планируются проводить в течение двух недель, за это время могут себя продемонстрировать изделия компаний Milrem (Эстония), Rheinmetall (ФРГ) и Elbit (Израиль).

Боевых роботов пытается использовать и Россия. Так, специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны России в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак.