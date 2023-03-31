Тяжелые сухопутные транспортные роботы, изобретенные в Великобритании, на данный момент проходят проверку на боевую оснащенность и стойкость. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.
"Испытания тяжёлых беспилотных наземных систем... прошли впервые в истории Великобритании, тестируя их эффективность в ситуациях на поле боя"
Испытания планируются проводить в течение двух недель, за это время могут себя продемонстрировать изделия компаний Milrem (Эстония), Rheinmetall (ФРГ) и Elbit (Израиль).
Боевых роботов пытается использовать и Россия. Так, специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны России в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак.
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