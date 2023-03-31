Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:35

Великобритания провела испытания тяжёлых сухопутных транспортных роботов

Тяжелые сухопутные транспортные роботы, изобретенные в Великобритании, на данный момент проходят проверку на боевую оснащенность и стойкость. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

"Испытания тяжёлых беспилотных наземных систем... прошли впервые в истории Великобритании, тестируя их эффективность в ситуациях на поле боя"

Испытания планируются проводить в течение двух недель, за это время могут себя продемонстрировать изделия компаний Milrem (Эстония), Rheinmetall (ФРГ) и Elbit (Израиль).

Боевых роботов пытается использовать и Россия. Так, специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны России в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак.

Мир

В офисе Зеленского считают недопустимым идти первыми на мирные переговоры

Такое решение будет давать преимущества российской стороне

Читать полностью

"Аэрофлот" находится под экспортными ограничениями от США еще на 180 дней

Об этом сообщил Минторг США

Читать полностью

Общество

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

Новости