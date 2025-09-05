Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот
Кот
© flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:20

Дешёвое решение проблем: натуральная добавка для котов работает лучше дорогих комплексов

Ветеринары назвали пользу пивных дрожжей для кошек и правила применения

Здоровье и самочувствие домашних животных во многом зависят от питания. Одним из популярных натуральных дополнений к рациону является пивные дрожжи. Этот продукт, знакомый человеку как источник витаминов и пробиотиков, может принести немало пользы и кошкам. Главное — знать, как правильно их давать и в каких ситуациях они особенно необходимы.

Чем ценна пивная дрожжевая добавка для кошки

В основе продукта лежит микроорганизм Saccharomyces cerevisiae. В составе пивных дрожжей есть витамины группы B, микроэлементы, белки и аминокислоты. Благодаря такому набору веществ эта добавка способна оказывать комплексное воздействие на организм животного — от улучшения пищеварения до поддержки иммунитета.

1. Поддержка пищеварения и нормализация стула

Благодаря пробиотикам дрожжи улучшают усвоение питательных веществ и помогают формировать здоровую микрофлору кишечника. При склонности к запорам или, наоборот, жидкому стулу, курс такой добавки может стабилизировать работу ЖКТ. Кошка начинает лучше усваивать пищу, что снижает чувство голода и поддерживает нормальный вес.

2. Укрепление иммунитета

Антиоксиданты, селен и бета-глюканы, содержащиеся в дрожжах, помогают клеткам защищаться от повреждений. Иммунная система питомца становится устойчивее, и ему проще справляться с сезонными инфекциями и простудами. Особенно важно это для котят и пожилых кошек, чей организм уязвимее.

3. Крепкая шерсть и здоровая кожа

Витамины группы B стимулируют выработку кератина, что положительно отражается на состоянии шерсти, кожи и когтей. При регулярном применении дрожжей кошачья шерсть становится более густой и блестящей, а линька заметно уменьшается. У животных с чувствительной кожей снижается риск дерматитов.

4. Поддержка нервной системы и снижение стресса

Кошки — эмоционально чувствительные существа. Переезд, появление нового питомца или даже перестановка мебели способны вызвать у них тревогу. Витамин В5, или пантотеновая кислота, присутствующая в дрожжах, помогает нервной системе справляться со стрессовыми нагрузками и снижает риск депрессивных состояний у питомца.

5. Стимуляция аппетита

Бывает, что кошка начинает отказываться от еды, особенно во время болезни или восстановления после операции. В таких случаях пивные дрожжи могут стать хорошим решением: они обладают приятным для животных вкусом и стимулируют аппетит. Также они упрощают переход на новый корм без проблем с ЖКТ.

Когда стоит вводить добавку в рацион

Пивные дрожжи можно использовать как курсами, так и на постоянной основе — в зависимости от состояния здоровья питомца. Особенно полезны они в такие периоды:

  • беременность и кормление у кошки;
  • активный рост котенка;
  • сезонная линька;
  • восстановление после болезни или операции;
  • проблемы с пищеварением;
  • снижение иммунитета или потеря аппетита.

Некоторые штаммы Saccharomyces cerevisiae помогают уменьшать выработку аммиака в организме, что важно для кошек с хронической почечной недостаточностью. Но в таких случаях обязательно нужно консультироваться с ветеринаром.

В какой форме лучше предлагать дрожжи

В продаже можно найти порошок, жидкость и таблетки. Порошок удобно добавлять в корм или растворять в воде. Жидкая форма также легко смешивается с пищей. Таблетки позволяют точно рассчитать дозировку, но не все животные соглашаются их глотать — тогда их можно измельчить и добавить в еду.

Дозировка зависит от веса и возраста животного. Лучше всего ориентироваться на рекомендации производителя и советы ветеринара. Для котят младше трёх месяцев такие добавки нежелательны.

Возможные побочные эффекты

Несмотря на всю пользу, превышение дозы может вызвать неприятные последствия: диарею, запор или вздутие живота. Поэтому важно соблюдать норму и внимательно следить за реакцией питомца на добавку.

Как выбрать качественный продукт

При покупке обращайте внимание на состав: в дрожжах не должно быть искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Предпочтение стоит отдавать натуральным продуктам с подтвержденным качеством. Обязательно смотрите содержание витаминов, минералов и антиоксидантов — от этого напрямую зависит эффективность добавки.

Пивные дрожжи не заменяют полноценное питание и тем более не являются лекарством. Их задача — поддержать организм и усилить действие основного рациона, а также назначенной терапии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары назвали факторы, из-за которых собаки едят ночью вчера в 21:04

Ночной жор бывает не только у людей: вот почему собака ждёт заката, чтобы поужинать

Многие собаки едят только вечером или ночью. Узнайте 5 причин такого поведения и что можно сделать, чтобы вернуть питомцу нормальный режим.

Читать полностью » Ветеринары предупредили об опасности жёлудей и листьев для собак осенью вчера в 20:12

Осень опасна для собак? Вот что должен знать каждый хозяин

Осенью собаки могут столкнуться с опасностями: листья, желуди, орехи, грибы и даже яблоки. Как защитить питомца от сезонных рисков?

Читать полностью » Учёные: акулы существуют более 455 миллионов лет вчера в 19:12

Этот хищник чувствует электричество: этого мы не ожидали узнать про акул

У акул нет костей, они чувствуют электричество и могут впадать в гипноз. Эти и другие удивительные факты о древних хозяевах океана.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему собаки испытывают эмоции и видят сны вчера в 18:19

Мозг собаки удивляет: эти факты перевернут привычное представление о них

Мозг собаки скрывает больше, чем кажется: эмоции, память, сны и интеллект. 12 фактов, которые помогут понять вашего питомца глубже.

Читать полностью » Маленькие ритуалы кошки делают атмосферу дома особенной вчера в 18:00

Дом без кошки — просто стены: вот в этом секрет уюта в одном пушистом создании

Кошка меняет атмосферу дома, даря спокойствие, уют и безусловную любовь. Что именно приносит пушистый друг в нашу жизнь?

Читать полностью » Кинологическая ассоциация выявила опасные породы собак в РФ вчера в 16:56

Бойцы под маской: какие собаки скрывают опасность в характере

Узнайте, какие породы собак в России и мире считаются наиболее опасными и почему правильное воспитание — залог безопасности для вас и окружающих.

Читать полностью » Ежики как домашние питомцы: уход по рекомендациям ветеринаров вчера в 16:44

Быстрый старт: ежик как питомец — 3 шага к идеальному уходу без лишних хлопот

Ежики — колючие, но очаровательные питомцы. Как выбрать, кормить и ухаживать, чтобы избежать сюрпризов? Узнайте секреты комфортной жизни с ежом в доме.

Читать полностью » Зоологи рекомендуют террариум для йеменского хамелеона вчера в 15:53

Меняет цвет и настроение: секреты, которые не расскажут в зоомагазине

Узнайте, как выбрать и правильно содержать йеменского хамелеона — экзотического питомца, способного менять цвет и радовать вас в домашних условиях. Советы по уходу, кормлению и обустройству террариума.

Читать полностью »

Новости
Еда

Сдобный рулет с вишней выпекают при температуре 180 градусов в течение 30 минут
Спорт и фитнес

Полная тренировка тела за 15 минут: рекомендации врачей по пользе
Авто и мото

В Чехии расширят завод Toyota: начнут производить электромобили и аккумуляторы — Минпромторг
Садоводство

Кротон и колеус признаны одними из самых декоративных растений для осеннего сада
Туризм

All-inclusive остаётся самым популярным форматом отдыха у туристов
Спорт и фитнес

Польза отжиманий для осанки и сердечно-сосудистой системы — мнение специалистов
Авто и мото

Автоэксперт объяснил, как лист бумаги помогает выявить дефекты двигателя при покупке машины
Наука и технологии

Как формировались моря и океаны: история мировой водной системы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet