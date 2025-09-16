Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:07

Каменноугольный рай у экватора: как Франция миллионы лет назад была тропической

Бретань в каменноугольном периоде была горной системой с тропическими лесами

Бретань сегодня воспринимается как край живописных берегов, мягких холмов и уютных деревень. Но миллионы лет назад её ландшафт был совсем иным: здесь возвышалась горная система, масштабы которой соперничали с Гималаями. Эта история показывает, насколько тектонические процессы и время способны изменить облик целого региона.

Каменноугольный период: Бретань под тропическим небом

300 миллионов лет назад территория современной Бретани находилась в составе суперконтинента Пангея. Она располагалась у самого экватора, и климат был жарким, влажным и насыщенным жизнью. Армориканский массив представлял собой мощные горы высотой до 8 000 метров. Средняя высота достигала 5 000 метров, а у подножий бурно разрастались тропические леса.

Представить "тропическую Гималаю" в месте, где сегодня зеленеют ухоженные поля и тихо шумит Атлантика, трудно. Но именно так выглядел этот уголок Земли во времена каменноугольного периода.

Рождение гор

Гигантские пики возникли в результате столкновения литосферных плит. В эпоху формирования Пангеи земная кора испытывала мощное давление, и в результате возник целый горный пояс. Геологи отмечают, что на рост подобных массивов уходит около 150 миллионов лет, и примерно столько же требуется, чтобы они полностью разрушились.

Сразу после образования Армориканский массив начал терять высоту. Дожди, морозы, ледники и постоянные перепады температур медленно "стачивали" скалы. Процесс напоминал работу невидимого скульптора: за миллионы лет пики сгладились, а вместо высоких гор остались округлые холмы.

Почему Бретань сегодня холмистая

Сейчас Армориканский массив — это всего лишь возвышенность, чья высшая точка, Скала Руз, достигает 385 метров. Это ничтожно мало по сравнению с былыми восьмитысячниками.

Тем не менее в недрах региона сохранились следы древнего величия. Граниты Бретани родственны гранитам Монблана в Альпах — они образовались в ходе тех же процессов. Таким образом, скромные холмы Бретани и могучие вершины Альп — это части одного геологического наследия.

Современные аналоги

Чтобы представить масштабы древней Бретани, можно взглянуть на Южные Альпы Новой Зеландии. Их высочайшая точка — гора Кука (Аораки), возвышающаяся на 3 724 метра. Масштаб этих гор ближе всего напоминает те древние пики, которые когда-то возвышались на месте Армориканского массива.

Роль климата

Близость к экватору делала Бретань тропическим раем. Здесь буйствовали пышные леса, которые после гибели образовали мощные угольные пласты. Этот уголь до сих пор добывают в Европе, и он служит напоминанием о богатых экосистемах каменноугольного периода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать Бретань исключительно равнинной землёй → Последствие: игнорирование её древнего горного прошлого → Альтернатива: рассматривать её как часть глобальной геологической истории.
  • Ошибка: забывать о связи Бретани с Альпами → Последствие: потеря понимания процессов формирования материков → Альтернатива: изучать "родственные" граниты.
  • Ошибка: думать, что эрозия только разрушает → Последствие: недооценка её созидательной роли → Альтернатива: признать эрозию главным архитектором ландшафтов.

А что если…

Если бы Армориканский массив сохранил свои вершины, Франция сегодня имела бы "бретонские восьмитысячники". Возможно, страна ассоциировалась бы не только с Альпами и Эйфелевой башней, но и с грандиозной горной системой, сопоставимой с Гималаями. Тогда Бретань была бы не только морским, но и альпинистским центром Европы.

История Бретани напоминает: всё на Земле изменчиво. Там, где сегодня мирные луга и рыбацкие деревушки, когда-то высились горы, способные соперничать с Гималаями. Взгляд в прошлое открывает скрытую мощь региона и помогает понять, как тектоника и климат формируют облик планеты.

Три интересных факта:

  1. Граниты Бретани и Монблана имеют общее происхождение.
  2. Высота Армориканского массива достигала 8 000 метров.
  3. Богатые угольные пласты региона — наследие тропических лесов каменноугольного периода.

