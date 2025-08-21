Ослепительные огни сцены сменились светом фар: рок потерял своего титана

Кто бы мог подумать, что человек, стоявший у истоков одной из самых влиятельных метал-групп XXI века, уйдет из жизни столь трагически? Мир музыки потрясён новостью о гибели Брента Хиндса — бывшего гитариста Mastodon.

Музыкант погиб в возрасте 51 года в результате дорожной аварии. Его мотоцикл Harley-Davidson столкнулся с внедорожником BMW, водитель которого, по данным полиции, не уступил дорогу при повороте. Столкновение произошло поздно вечером, примерно в 23:35.

"Мы убиты горем, потрясены и все еще пытаемся смириться с утратой этой творческой силы, с которой мы разделили столько триумфов, достижений и создали музыку, тронувшую сердца стольких людей", — заявили в Mastodon.

Рок-карьера и наследие

Брент Хиндс появился на свет 16 января 1974 года в Алабаме. В начале 2000-х он вместе с басистом Троем Сандерсом, гитаристом Биллом Келлихером и барабанщиком Бранном Дэйлором основал группу Mastodon. Коллектив стремительно завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю, сочетавшему прогрессивный металл, хард-рок и элементы психоделии.

Вместе они записали альбомы, которые сегодня считаются классикой жанра: Leviathan (2004), вдохновлённый "Моби Диком", и Crack the Skye (2009), получивший восторженные отклики критиков. Mastodon смогли объединить тяжёлое звучание с философскими концепциями, что вывело их далеко за пределы андеграундной сцены.

Разрыв с группой

Однако путь Хиндса в составе группы оказался не вечным. В 2025 году он покинул Mastodon. Первые сообщения в СМИ утверждали, что решение было принято по взаимному согласию. Но позже, в августе, музыкант в интервью заявил, что его фактически вынудили уйти, и довольно жёстко охарактеризовал бывших коллег, назвав их "ужасными людьми".