Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брент Хиндс
Брент Хиндс
© commons.wikimedia.org by Alfred Nitsch is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:37

Ослепительные огни сцены сменились светом фар: рок потерял своего титана

Гитарист Mastodon Брент Хиндс погиб в ДТП в возрасте 51 года

Кто бы мог подумать, что человек, стоявший у истоков одной из самых влиятельных метал-групп XXI века, уйдет из жизни столь трагически? Мир музыки потрясён новостью о гибели Брента Хиндса — бывшего гитариста Mastodon.

Музыкант погиб в возрасте 51 года в результате дорожной аварии. Его мотоцикл Harley-Davidson столкнулся с внедорожником BMW, водитель которого, по данным полиции, не уступил дорогу при повороте. Столкновение произошло поздно вечером, примерно в 23:35.

"Мы убиты горем, потрясены и все еще пытаемся смириться с утратой этой творческой силы, с которой мы разделили столько триумфов, достижений и создали музыку, тронувшую сердца стольких людей", — заявили в Mastodon.

Рок-карьера и наследие

Брент Хиндс появился на свет 16 января 1974 года в Алабаме. В начале 2000-х он вместе с басистом Троем Сандерсом, гитаристом Биллом Келлихером и барабанщиком Бранном Дэйлором основал группу Mastodon. Коллектив стремительно завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю, сочетавшему прогрессивный металл, хард-рок и элементы психоделии.

Вместе они записали альбомы, которые сегодня считаются классикой жанра: Leviathan (2004), вдохновлённый "Моби Диком", и Crack the Skye (2009), получивший восторженные отклики критиков. Mastodon смогли объединить тяжёлое звучание с философскими концепциями, что вывело их далеко за пределы андеграундной сцены.

Разрыв с группой

Однако путь Хиндса в составе группы оказался не вечным. В 2025 году он покинул Mastodon. Первые сообщения в СМИ утверждали, что решение было принято по взаимному согласию. Но позже, в августе, музыкант в интервью заявил, что его фактически вынудили уйти, и довольно жёстко охарактеризовал бывших коллег, назвав их "ужасными людьми".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как избежать аварии из-за спущенного колеса: советы от автоэкспертов вчера в 23:27

Шокирующая правда о спущенных шинах: как не стать жертвой дороги

Что делать, если на дороге спустило колесо? Владелец шиномонтажа делится советами, как безопасно добраться до сервиса. Узнайте, как действовать в экстренной ситуации и почему важно всегда иметь запасное колесо.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как повысить яркость автомобильных фар вчера в 22:44

Яркие фары без замены: неожиданный лайфхак для водителей

Хотите сделать фары ярче, но боитесь нарушить закон? Узнайте, как улучшить головной свет автомобиля без штрафов и проблем. Советы от экспертов автосервиса.

Читать полностью » Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля вчера в 22:32

Неочевидные риски: что скрывают ваши автомобильные бумаги

Хранение документов на автомобиль в машине может привести к серьезным последствиям. Узнайте, как защитить свои данные и избежать неприятностей!

Читать полностью » УАЗ запустил обновлённую линию обработки мостов вчера в 21:59

Мосты УАЗа перестают быть слабым звеном: завод нашёл способ сделать их вечными

УАЗ обновил производство: модернизация картеров мостов "Спайсер" и новые решения для "Патриота" обещают заметный рост качества и надёжности.

Читать полностью » Aston Martin готовит первый электромобиль на базе технологий Lucid вчера в 20:58

Британская классика на батарейках: парадокс, который может покорить фанатов Aston Martin

Aston Martin готовит первый электрокар в своей истории: вдохновение от Hyundai, технологии Lucid и обещание сохранить фирменный драйверский характер.

Читать полностью » Автогонщик Александр Смоляр рассказал, как подготовить машину к зиме вчера в 19:55

Подготовка к осени, которая экономит жизнь и кошелёк: автомобилисты часто забывают об этом

Как осенью защитить машину от поломок и сэкономить себе нервы? Гонщик Смоляр делится практичными советами, о которых часто забывают даже опытные водители.

Читать полностью » Дептранс: в Москве за 15 лет число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз вчера в 18:54

Автомобили под охраной тысяч глаз: как Москва победила в войне с угонщиками

В Москве число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз: Ликсутов рассказал, как камеры и ИИ изменили безопасность на улицах, а угонщики выбрали новые цели.

Читать полностью » Китайские автодилеры потребовали от производителей прекратить ценовые войны вчера в 17:41

Китайский автопром трещит по швам: ценовые войны закрывают салоны один за другим

Ценовые войны на крупнейшем авторынке мира обернулись кризисом: китайские дилеры объявили бойкот автопроизводителям и требуют остановить скидочную гонку.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Daily Mirror: врач назвал гормональные сбои и лишний вес частыми причинами увеличения груди у мужчин
Красота и здоровье

Men’s Health: эксперты назвали качества мужчин, которые привлекают зрелых женщин
Садоводство

Эксперты назвали идеи благоустройства двора без больших затрат
Спорт и фитнес

Стефани Рот-Голдберг: игнорирование сигналов организма снижает результаты тренировок
Еда

Программа ООН: ежегодно в мире выбрасывается 1,05 млрд тонн еды
Спорт и фитнес

Масштабирование нагрузки в гребле и лазании по канату: рекомендации тренера
Дом

Эксперты рассказали, как использовать ветки деревьев для мебели и декора
Красота и здоровье

Врач-диетолог Селезнева рассказала, как молоко и сливки влияют на пользу и калорийность кофе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru