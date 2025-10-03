Американец с российским паспортом: защитник СКА готов надеть свитер сборной России

Американский хоккеист Бреннан Менелл, ныне выступающий за петербургский СКА, сделал громкое заявление о своём будущем в международном хоккее. Защитник, недавно получивший российское гражданство, выразил готовность сыграть за национальную сборную России.

В беседе с журналистами он подтвердил свои намерения, подчеркнув, что для него это не новая идея, а осознанное желание:

"Да, я всегда говорил, что хочу сыграть за сборную России. Здесь много хороших и классных игроков, но я всегда готов", — отметил Менелл.

Его слова вызвали активное обсуждение в спортивных кругах. С одной стороны, такие шаги укрепляют состав российской команды, а с другой — поднимают вопросы о роли легионеров, получивших гражданство.

Кто такой Бреннан Менелл

Менелл родился в США и начинал карьеру в системе НХЛ, однако в последние годы связал свою судьбу с российским хоккеем. С 2022 года он играет за отечественные клубы, сначала защищая цвета московского "Динамо", а затем — СКА из Санкт-Петербурга.

На счету защитника 178 матчей за "Динамо", где он отметился 14 заброшенными шайбами и 94 результативными передачами. Несмотря на внушительные цифры, до этого момента он не выступал ни за одну национальную команду — ни за США, ни за Россию.

Получение российского паспорта в августе 2023 года открыло перед ним новую страницу карьеры: теперь у него есть возможность представлять сборную на международных турнирах.

Сравнение: защитники сборной России и Менелл