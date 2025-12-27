Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by SelfDestructible is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:32

Бренд с двойным дном: Xiaomi зарегистрировала в России направления, которых от неё не ждали

Xiaomi зарегистрировала в России товарные знаки для продуктов и напитков — ТАСС

Китайская технологическая корпорация Xiaomi зарегистрировала в России новые товарные знаки, охватывающие в том числе продукты питания и услуги, не связанные напрямую с электроникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, изученные корреспондентом агентства.

Какие товарные знаки зарегистрированы

Речь идёт о двух товарных знаках — Xiaomi YU и Xiaomi. Заявки на их регистрацию были поданы в Роспатент из Китая в декабре 2024 года и июне 2025 года. Оба обозначения официально зарегистрированы, срок их действия истекает в июне и декабре 2034 года.

Товарный знак Xiaomi YU зарегистрирован по четырём классам Международной классификации товаров и услуг — № 26, № 30, № 31 и № 32. Эти классы включают галантерейные изделия, продукты питания, в том числе чай и кофе, продукцию земледелия и моря, а также напитки, включая пиво.

Необычные направления деятельности

Отдельный интерес представляет регистрация товарного знака Xiaomi по классам № 9, № 12 и № 37 МКТУ. Они охватывают операционное программное обеспечение, транспортные средства с дистанционным управлением, за исключением игрушек, а также услуги в области строительства и добычи полезных ископаемых.

Таким образом, перечень заявленных направлений выходит далеко за рамки традиционного профиля компании, связанного с электроникой и цифровыми технологиями. Это может свидетельствовать о расширении сфер правовой защиты бренда на перспективные или смежные области.

Справка о компании

Xiaomi была основана в 2010 году в Пекине и изначально специализировалась на производстве смартфонов и бытовой электроники. С 2018 года акции корпорации торгуются на Гонконгской фондовой бирже.

В конце марта 2024 года компания сделала ещё один шаг к диверсификации бизнеса, представив свой первый электромобиль. С тех пор Xiaomi всё активнее заявляет о себе в новых сегментах рынка, выходящих за пределы классической потребительской электроники.

